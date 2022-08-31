YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:05

Yerel Dokuma Ürünleri Turistlerin Ilgisini Çekiyor - İstanbul

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından dokumacılık, lüks otel konaklamalarında turistlerin beğenisine sunuldu.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:05
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Yerel Dokuma Ürünleri Turistlerin Ilgisini Çekiyor - İstanbul


Yerel üreticilerin ürünlerini misafirleriyle buluşturan otel, el dokuma sanatının yaşamasına yardımcı oldu.


Ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla en önemli Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel üreticiyi ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek, geleneksel el sanatlarının nesilden nesile miras kalmasını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında resort içinde bulunan Pavillon alanında kurulan dokuma tezgahlarında Bodrum Mumcular Sazköy bölgesinden işinin ehli yerel üreticiler, kök boya kullanarak dokudukları halıları sergileme imkânı buluyorlar. Halı dokumayı deneyimleme fırsatı da bulan turistler el dokuması halılara yoğun ilgi göstererek ülkelerine dönerken hediye olarak sevdiklerine de götürüyorlar. Böylece yerel üreticiler de desteklenmiş oluyor.




“Her bir motif gelecek nesillere miras”


‘Doğadan ilham alıyoruz' felsefesiyle hizmet verdiklerini belirten Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Ülke Direktörü Kerem Demirkol “Kuruluşumuzdan bu yana yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimizde, sürdürülebilir yaşamı ve doğal tarımı desteklemek için su arıtma ve atık suların değerlendirilmesi çalışmalarının yanı sıra kendi kompost gübre üretimimizi yapıyoruz. Anadolu kültürel anlamda adeta bir hazine. Sürdürülebilirlik hedeflerimizle yalnızca doğaya değil, bulunduğumuz coğrafyanın yerel halkını ve kültürel yapısını da destekleyecek çalışmalara katkı sunmayı görev edindik. Bodrum da geleneksel el sanatları anlamında müthiş bir zenginlik sunuyor. Yerel üreticiye, bölgesel kalkınmaya, toplumsal gelişime destek hedeflerimizle bölgemizdeki unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının daha sık gün ışığına çıkmasını ve üreticisini mutlu etmesini istedik” dedi.


El sanatlarıyla ilgili hayata geçirdikleri projenin detaylarını paylaşan Demirkol “Bu kapsamda en son Bodrum Mumcular Sazköy bölgesinden üreticilerimizi dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle buluşturarak sanatlarını icra etmelerini ve dokudukları halıları sergilemelerini sağladık. Özellikle yabancı turistlerin ülkelerine dönerken bu kıymetli dokuma halılarımızı satın alarak ilgi göstermeleri bizleri çok mutlu etti. Bu manevi mirası gelecek nesillere aktarmak dikkat çeken hedefimiz. Burada dokunan her bir motifi çocuklarımızın manevi hazinesine atılmış bir değer olarak görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


Bölgenin yerel motiflerini yakından gören yabancı turistler bir yandan sergiyi gezerken bir yandan da alışveriş imkânı buluyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi Ekim ayına kadar ziyarete açık olacak.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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