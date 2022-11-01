Yerli malı belgesi nedir, nerelerde kullanılır? Yerli malı belgesi nasıl alınır? Yerli malı belgesi için gerekli belgeler







YERLİ MALI BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?











SANAYİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNDE YERLİ MALI BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE YERLİ MALI BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

MADEN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YERLİ MALI BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?





HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Kamu ihalelerinde istenen ve firmalara yüzde15'e varan indirim sağlayan Yerli Malı Belgesi pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Yerli Malı Belgesi almak için nelerin gerekli olduğunu ve nasıl alınacağını sizler için araştırdık. Merak edilen konu hakkındaki detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz.Yerli Malı Belgesi almak için istenen şartlar şu şekildedir:Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması gerekmektedir. Ürünlerin tamamen Türkiye'de üretilmesi ya da elde edilen ürünler ile üretim sürecindeki aşamaların en son Türkiye'de yapılmış olması gerekir. Ürünlerde yerli katkı oranı en az %51 oranında olması gerekir. Ürün yerli katkı oranının hesaplanması için cetvelin üretici tarafından doldurulması gerekir. Hesaplama üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara geçirilir. Yapılan incelemeler ile birlikte kullanılan ürünün ithal ve yerli giderleri kayıt altına alınır. Defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurulur. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler. Yerli katkı oranının teknik yönden inceleme işlemlerini ise Eksper yapmaktadır. Eksper üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinde alanlarında uzman kişiler arasından belirlenmektedir. Teknik yönden yapılan incelemeler ile birlikte hesaplamanın doğruluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılmaktadır.Sanayi ürünleri üreten firmaları hammadde ithalatının en az %51'inin Türkiye'de üretilmiş olması gerekir. Bunun yanı sıra üretim aşamasında işçilik ve üretim için önemli kısımlarında Türkiye'de yapılması gerekir. Bu kapsamda üretim yapan ticaret şirket ya da işletmenin sanayi sicil belgesine sahip olması gerekir. Bununla birlikte belirtilen üretim konusu üzerinde üretim işlemlerini gerçekleştirmesi de gerekmektedir. Belirlenen şartları Taşıyan kuruma ise Yerli Malı Belgesi verilir.Bu kapsamda üretimin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak yapılması ve onay belgesinin alınması gerekir. Hayvansal gıda ve hayvansal ürün üretim aşamalarının büyük çoğunluğunun Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Üreticilerin ve çiftçilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sisteminde yer alması gerekir. Yerli malı belgesi ilgili oda yahut borsa tarafından çiftçi ve üreticiye verilir.Maden üretimi gerçekleştiren firmalar maden başlığı altındaki şartları taşımasıyla Yerli Malı Belgesi alabilmektedir. İlgili ürünün tamamen Türkiye'de üretilmesi ve üretim faaliyetlerinin önemli aşamalarından Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekir. Madencilik ruhsatı ile birlikte ürünlerin Türkiye'de çıkarılıp çıkarılamayacağı ya da işlenme derecesi kontrol edilmektedir.Yerli Malı Belgesi için istenen bazı evraklar bulunmaktadır. Bu kapsamda istenen evraklar şu şekildedir: Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvuru yapmaktadır. Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname, Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler, Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti, Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri). Bunlar da birlikte ürüne bağlı olarak belirtilen belgelerin asılları ibraz edilerek kayıt yaptırmak suretiyle dilekçe ekinde yer alan şu belgeler istenir: Sanayi Sicil Belgesi sureti Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti Maden Ruhsatı sureti Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri) Başvurunun yapılması ile birlikte üreticinin vermiş olduğu belgeler kapsamında Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk derecesi kontrol edilir. Bu kapsamda belirlenen ürünün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumu kontrol edilmektedir. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte http://ymb.tobb.org.tr adresi üzerinden Yerli Malı Belgesi formül elektronik ortamda doldurulur. Belge 10 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Belge için 100 TL istenirken eksperin oda tarafından tayin ücreti ise 160 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.