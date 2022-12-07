Güçlü kadrosuyla merak uyandıran Netflix dizisi Sıcak Kafa yayınlandığın andan itibaren sosyal medyada gündem oldu. İzleyici ikiye bölündü. Bir kesim diziyi çok beğenirken diğer kesim diziyi çokça eleştirdi. Eleştirenler arasında şarkıcı Atilla Taş da vardı. Şarkıcı Taş sosyal medyada yaptığı paylaşımla çokça tepki topladı. ‘Linç yiyecek olsamda ifşalıyorum’ dedi.
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:06
Yerli Netflix dizisi Sıcak Kafa'ya Atilla Taş'tan büyük tepki
Şarkıcı Atilla Taş digital platform Netflix’in yerli dizisi Sıcak Kafa’ya büyük tepki gösterdi…
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:06