MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:06

Yerli Netflix dizisi Sıcak Kafa'ya Atilla Taş'tan büyük tepki

Şarkıcı Atilla Taş digital platform Netflix’in yerli dizisi Sıcak Kafa’ya büyük tepki gösterdi…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:06
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Yerli Netflix dizisi Sıcak Kafa’ya Atilla Taş’tan büyük tepki


Güçlü kadrosuyla merak uyandıran Netflix dizisi Sıcak Kafa yayınlandığın andan itibaren sosyal medyada gündem oldu. İzleyici ikiye bölündü. Bir kesim diziyi çok beğenirken diğer kesim diziyi çokça eleştirdi. Eleştirenler arasında şarkıcı Atilla Taş da vardı. Şarkıcı Taş sosyal medyada yaptığı paylaşımla çokça tepki topladı. ‘Linç yiyecek olsamda ifşalıyorum’ dedi. Atilla Taş

Güçlü kadro bile kurtaramadı 

Digital platform Netflix’in güçlü kadrosuyla hazırlandığı ‘Sıcak Kafa’ dizisi yayınlandığı an itibariyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizi yayınlandıktan sonra büyük eleştirilere maruz kaldı. Eleştirenler arasında şarkıcı Atilla Taş da linçleyen kısımdaydı. Şarkıcı yaptığı paylaşım ile dizi eleştirilerininde ötesinde bir polemiğe yol açtı. Yaptığı paylaşımda ‘Biz bu işi beceremiyoruz, fantastik işlerden anlamıyoruz yapmayalım! Güçlü oyuncu oyuncu kadrosu bile bu projeyi kurtaramamış.’ Diyerek yaptığı açıklama ile bütün tepkileri üzerine topladı. Atilla Taş



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