GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 10:03

Yerli televizyonlu davlumbaz dünya pazarında

Türkiye'nin beyaz eşya sektörünün dünya pazarında kat ettiği yola destek sağlayacak alternatif ürünler piyasada yerini almaya devam etmekte. Bu anlamda Türk firması tarafından geliştirilen ve patenti dahil edilen televizyonlu davlumbaz da dünya piyasasının beğenisine sunuldu.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 10:03
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Yerli televizyonlu davlumbaz dünya pazarında


Türkiye'nin beyaz eşya sektörünün dünya pazarındaki yeri her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Türk firmalar tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerin, teknolojiyi takip eden, tüketici ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli olması uluslararası pazarda ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda mutfakta yemek yaparken bir şeyler izlemek ve internete bağlanmak isteyenler için dünyada ilk defa Türkiye'de üretilen televizyonlu davlumbaz havalandırma sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarında katılımcıların beğenisine sunulan ve mutfakta vakit geçiren herkese hitap eden ürün benzer şekilde uluslararası pazarda da yerini aldı.

Hem akıllı televizyon hem davlumbaz
Dünyanın bilinen birçok beyaz eşya markasına doğrudan üretim yapan HİBSAN Havalandırma firmasının sahibi Hikmet Tunceli, özellikle yemek yaparken ve yerken küçük mutfaklara çözüm olması için böyle bir ürün geliştirmeyi düşündüklerini, dünyada bundan önce üretilmediği için de patentinin alındığını belirterek “Biz zaten 40 yıldır bu sektörde kalitemizi ispatladık, halihazırda 95 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve bu sayı her yıl artıyor. Fakat hem teknolojiye ayak uydurmak bununla birlikte tüketici ihtiyaçlarına cevap vermek için ürünlerimizi bir çok kez geliştirmekteyiz. Biz de özellikle mutfakta zaman geçirmek zorunda olan, yemek yaparken ya da yerken bir şeyler izlemeyi seven, ya da internet üzerinden yapacak olduğu yemeğin tarifini küçük telefon ekranlarından değil de televizyondan bakmak isteyenler için böyle bir ürün düşündük. Dünyada bir ilk ve teknolojiye uyumlu şeklinde de televizyonu akıllı olarak tasarladık. Televizyonda Wifi bağlantısı, USB girişi ve diğer tüm imkanlar mevcut. Ürünü birbirinin çalışma sisteminden, oluşabilecek olan buhardan ve yağdan da etkilenmeyecek şekilde tasarladık. Davlumbazın çekim gücünü de çok sessiz bir şekilde çalışan motorumuza rağmen en güçlü hale getirdik. an itibariyle hem yurt içinden bununla birlikte yurtdışından bir hayli beğeni alıyor. Umarım adımızı duyurma noktasında başarılarımız devam eder” ifadelerini kullandı.



Sektörde her geçtiğimiz yıl daha çok kazanım sağladıklarını önemini vurgulayan Hikmet Tunceli, “Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da ankastre alanında lider onlarca markaya doğrudan üretim gerçekleştiriyoruz, ürünlerimizin kalitesinin ve farkının ortaya koyulmasından yanayız.” dedi.

“Dünya pazarı için kendi içimizde değil yurtdışı rakiplerimizle rekabet etmeliyiz”
HİBSAN İhracat Genel Müdürü Fatih Kotanoğlu ise Türkiye'deki firmaların birbirleri ile değil dünyadaki rakipleriyle rekabet etmesi gerektiğini hatırlatarak Türk beyaz eşya sektörü konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fatih Kotanoğlu, “Türkiye'nin beyaz eşya sektörü dünyada oldukça önemli bir yere sahip. Eskiden bu işin lideri İtalya idi ancak Türkiye özellikle pişirici, havalandırma, ankastre sektörlerinde oldukça önemli bir yere geldi. Burada bütün firmalarımızın payı var. Türk firmaları daha sık dünyadaki rakipleriyle rekabet etmesi ve kendi içinde rekabeti bırakması gerekiyor. Çünkü biz hepimizi bu ülkenin katma değerli üreticileriyiz. Dünyada baktığınızda Türk ürünlerinin kilogram olarak fiyatları çok düşük, bunları arttırmamız lazım. Markalarımızı geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

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Haber Editörü
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