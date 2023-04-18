Yerli ve milli gurur E5000 tipi elektrikli lokomotif, Eskişehir'de raylara indi!







SAATTE 140 KM HIZ GÜCÜ..







YAKLAŞIK 4 MİLYAR VEURO ÜLKEDE KALACAK





Teknik olarak dışa bağımlılığı ortadan kaldıran elektrikli lokomotif, yerli çekiş sistemine sahip Türkiye'nin bugüne kadarki en güçlü vagonu olacak. 5 megavatlık (MW) E5000, Türkiye Devlet Demiryolları'nın (TCDD) gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan E5000 tipi elektrikli lokomotif Teknik Birlikte Çalışabilirlik Şartnamesi (TSI) sertifikası ile Avrupa Birliği (AB) demiryollarında da hizmet verecektir.E5000'in mal ve insan taşıma kabiliyeti, saatte 140 kilometre hıza yükseldiği belirtilirken elektrikli ana hat lokomotifin bu özelliği onu rakiplerinden ayırıyor. E5000 ana hat elektrikli lokomotifi hem sınıfında hem de Türk raylı sisteminin serüveninde birçok ilki üzerinde barındırıyor.Yerli imkanlar ile tasarlanan E5000 tipi elektrikli lokomotif, ilk ana gövde lokomotif gövdesine, ilk bujiye, ilk tren kontrolüne ve aynı zamanda yönetim sistemiyle, en güçlü elektrik motoruyla, en güçlü cer konvertörüyle en güçlü cer trafosuyla yardımcı güç ünitesidir. E5000'e özel geliştirilen tüm ana bileşenler, ayrı ürünler olarak ihraç edilebilecek temel teknolojiye sahip olmalarından dolayı oldukça önemlidir. Bu ürünler aynı zamanda TCDD Taşımacılık AŞ'nin mevcut lokomotiflerinde hem yedek parça hem de modernizasyon olarak mevcuttur.Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda 500 lokomotife ihtiyacı olduğundan, söz konusu lokomotifin en az 2 milyar euroluk satın alma maliyetinden kurtulacak. yrıca Türk mühendisleri tarafından tasarlanan lokomotifler, kritik sistemlerin bakımlarıyla onarım sürelerini önemli ölçüde azaltacak. Yaratılan insan kaynağı ve ekosistemler sayesinde bakım ve onarım maliyetlerinin düşük fiyatlara karşılanmaktadır. Böylece ülkede en az 2 milyar euro kalmıştır. Tasarım, analiz ve aynı zamanda alt sistem imalatları tamamlanmış olan milli elektrikli lokomotifin ilk hamlesi, bugün Eskişehir'de ortak açılış töreninde canlı bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi ve raylara indirildi.