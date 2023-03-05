Yerli ve milli otomobil TOGG'un satış fiyatı baş döndürdü! Siparişler bu şekilde alınacak!







TOGG Ne Zaman Satışa Sunulacak?







TOGG Araçlarının Başlangıç Sayısı Belli Oldu

TOGG'un Maliyeti Ne Kadar Olacak?

Uzun bir bekleyişin ardından Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG için sipariş süreci başladı. Merakla beklenen bu araç için artık ön sipariş verilebilecek.Son haberlere göre TOGG'un Mart ayı sonunda yola çıkması bekleniyor. Deprem felaketi nedeniyle olası satış ertelemeleri konusunda bazı endişeler olsa da, yetkililer çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.TOGG'dan başlangıçta yaklaşık 18.000 adet satılması bekleniyor. C SUV modeli sadece 2023 yılında, B segmenti SUV modelleri ise 2027 yılında satışa sunulacak.TOGG'un fiyatı henüz resmi olarak açıklanmazken, segmentindeki benzer araçlar baz alındığında 900.000 TL civarında olması bekleniyor. Satışlar bayilikler aracılığıyla değil, Tesla'nın kullandığı sürece benzer şekilde online olarak gerçekleştirilecek.