Holografik şerit, hayalet resim ve metamorfik desenleri gibi yeni özellikler ile tanımı "üçüncü nesil" şeklinde yapılan yerli ve milli pasaportun üretimleri resmi olarak başlatıldı. Üretim startını ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette yeni pasaport üretim startını veren Bakan Süleyman Soylu, ilk olarak yeşil pasaportların basımlarının yapılacağını ve bu pasaportlardan da 2 bin adet çıkarılacağını söyledi. Daha sonra 5 bin, 10 bin adet olarak basımlarının yapılacağını aktaran Bakan Soylu, yeni pasaportların üzerinde 'Turkey' ibaresinin olmayacağını onun yerine 'Türkiye' ifadesinin yer alacağını kaydetti.
GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 15:18
Yerli ve milli pasaportların resmi üretimleri başlatıldı!
"üçüncü nesil" olarak tanımlanan yerli ve milli pasaportların üretimleri resmi olarak başlatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer alacağına dikkat çekti.
GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 15:18
EDİTOR
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