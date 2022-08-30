GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 15:18

Yerli ve milli pasaportların resmi üretimleri başlatıldı!

"üçüncü nesil" olarak tanımlanan yerli ve milli pasaportların üretimleri resmi olarak başlatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer alacağına dikkat çekti.

GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 15:18
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Yerli ve milli pasaportların resmi üretimleri başlatıldı!


Holografik şerit, hayalet resim ve metamorfik desenleri gibi yeni özellikler ile tanımı "üçüncü nesil" şeklinde yapılan yerli ve milli pasaportun üretimleri resmi olarak başlatıldı. Üretim startını ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette yeni pasaport üretim startını veren Bakan Süleyman Soylu, ilk olarak yeşil pasaportların basımlarının yapılacağını ve bu pasaportlardan da 2 bin adet çıkarılacağını söyledi. Daha sonra 5 bin, 10 bin adet olarak basımlarının yapılacağını aktaran Bakan Soylu, yeni pasaportların üzerinde 'Turkey' ibaresinin olmayacağını onun yerine 'Türkiye' ifadesinin yer alacağını kaydetti.



Süleyman Soylu

"Güvenlik ögeleri artırıldı"

Daha önceki pasaportlarda toplam 27 güvenlik ögesinin yer aldığını, yerli ve mill pasaportlarda ise bu sayının 36 ilave güvenlik ögesi ile değiştirildiğini vurgulayan Bakan Soylu, pasaportların her bit sayfasında Türkiye’deki tarih ve kültür yerlerine ait görsellerin bulunduğunu, endemik bitki yapısı konusunun da güvenlik ve tamamlayıcı öge şeklinde kullanmaya karar verdiklerini söyledi.

Yerli ve milli pasaport üretimlerinde hedeflerinin Ağustos ayı olarak belirlendiğini aktaran Bakan Soylu, ağustos ayı tamamlanmadan da bütün çalışmaların bitirildiğini belirterek şu anda yaklaşık olarak 112 bin yeşil pasaport için talep aldıklarını bu taleplerinde yaklaşık 57 bininin uzatma istemiyle ilgili olduğu bilgisini paylaşarak alınan bir kararla yeşil pasaportların sürelerini de 5 yıldan 10 yıla çıkardıklarını açıkladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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