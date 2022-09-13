EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:06

Yerli yazılımla tek tıkla muhasebe

Gelişen teknolojiyle muhasebe süreçleri elektronik ortama geçiyor ve robotik muhasebenin geleceğinin ilk adımları Türkiye'de atılıyor.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:06
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Yerli yazılımla tek tıkla muhasebe


Mihsap Yazılım Anonim Şirketi, Mali müşavirlerin iş yükünün her geçen gün arttığını 2018 yılında fark ederek; Mihsap uygulamasını, meslek mensuplarına ve meslek çalışanlarına kolaylık sağlamak, zaman kazandırmak, muhasebe süreçlerinin maliyetlerini düşürmek maksadıyla geliştirmiştir. Tarar, İşler, Arşivler sloganıyla yola çıkan Mihsap, muhasebe evraklarının tamamını (Fatura, E-Belge, Sigorta Poliçesi, Z raporları, Fiş gibi) matrah, KDV, borçlu-alacaklı hesapları, nakit ve pos şeklinde otomatik ayıklıyor, ilgili hesap koduna otomatik olarak işliyor ve dijital olarak arşivliyor.

Gelişen teknolojiyle muhasebe süreçleri elektronik ortama geçiyor ve robotik muhasebenin geleceğinin ilk adımları Türkiye'de atılıyor. Yüklenen tüm evrakları anlamlı muhasebe verisine dönüştüren, tek tıkla paket programına aktaran yerli ve milli Mihsap Yazılım hakkında açıklama yapan şirket kurucularından Mustafa Çağrı Şafak, “Uygulama mali müşavirler ve muhasebeciler için gerekli bütün kolaylıkları sunuyor, tek tıkla evrakları işleme imkânı sağlıyor ve e-dönüşümle başlayan muhasebenin dijitalleşme sürecini tamamlıyor” dedi.



Programla ilgili açıklama yapan Şafak, “Mali müşavirlerin de artık uzaktan ve temassız bir şekilde mesleklerini yapabilecekleri bir süreci, Yıllık geliştirme ve bakım gibi maliyetlere katlanmadan, kullandıkça öde yöntemi ile sınırsız kullanıcı ve mükellef ekleyerek düşük maliyetlerle programı kullanabilirler. Ayrıca Mihsap Yazılım'ın en büyük özelliklerinden biri ise programda yer alan mükelleflerin gerekli tüm bilgilerini sadece birkaç saniyede sisteme aktarabilmesidir” dedi.

Robotik Muhasebe ile mali müşavirler, mükellefler veya muhasebecilere kolaylık
Uygulamanın, dilediğiniz her yöntem ve formatla evrakları saniyeler içerisinde yüklediğini belirten Şafak, ”Mali müşavirler, mükellefler veya muhasebeciler Mihsap uygulaması üzerinden E-Belgeleri otomatik çekebilirken, diğer evrakları mobil aplikasyon ile fotoğraf çekerek, dilerse bilgisayarındaki dosyaları sürükle-bırak yöntemiyle, e-mail göndererek veya tarayıcı ile evraklarını yükleyebiliyor. ” ifadelerini kullandı.

Dijital arşiv ile tek tıkla evraklara görüntüsü ile birlikte ulaşabiliyor ve indirebiliyor
Mihsap'ın, Türkiye'de ilk kez Muhasebe Evraklarını otomatik olarak tanıdığını aktaran Şafak, “El yazısı ile yazılan faturaları, e-arşiv faturaları, e- faturaları, ökc fişleri gibi evraklarını ayıklıyor ve işliyor. Ayrıca Mihsap muhasebe evraklarının tamamını matrah, KDV, borçlu-alacaklı hesapları, nakit ve pos şeklinde otomatik ayıklıyor, ilgili hesap koduna atıyor ve bunu Türkiye'de yapan tek program olma özelliğini sunan. Mali müşavirlerimizin, muhasebecilerimizin evrakları otomatik olarak bütün paket programlarına dilediğiniz zaman Mihsap Yazılım aktarıyor. Evraklarınızı tasnif etme ve arşivleme konusunda gelişmiş filtreme yöntemi ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde tek tıkla evraklara görüntüsü ile birlikte ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Mihsap Mali Müşavirlerin dijital hafızası olma özelliğini taşıyor. Birkaç saniye içerisinde ister mükellef bazında, ister toplu olarak raporlama imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra rahat rahat evrak kontrolu için tüm evrakları ve tüm verileri içeren toplu raporlama imkanı sağlıyor” diye konuştu.

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Haber Editörü
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