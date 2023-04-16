Yeşiçam'ın yıldızı 5. kez kansere yakalanmıştı! Bahar Öztan'dan son dakika haberi geldi!

Bahar Öztan, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinir ve birçok insanın kalbinde taht kurmuştur. İlk kez bir reklam filminde kamera karşısına geçen Öztan, Şaşkın Milyoner filminde sinema hayatına başlamıştır. Daha sonra, yurt içi ve yurt dışında birçok sahne çalışması yapan sanatçı, Doktor Civanım filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştır. Ancak son zamanlarda, sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirdi. Daha önce üç kez kanseri yenen Öztan, ne yazık ki kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. 60 yaşındaki sanatçı, oğlu Yiğit Çolak ile birlikte Bodrum'da otel işletmeciliği yapıyordu ancak tedavi için İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. Özel bir hastanede tedavi gören Öztan, dört kez kanseri yendikten sonra yeniden mücadeleye başlamıştı.
BAHAR ÖZTAN'IN PAYLAŞIMI
Son zamanlarda, Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında yeni haberler var. Doktorları ve ziyaretçileriyle birlikte hastanede paylaşım yapan Öztan, herkese meydan okuyarak neşeli bir şekilde objektif karşısına geçti. Ünlü isim, paylaşımında "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı ve takipçilerini sevindirdi. Bahar Öztan, mücadeleci ruhu ve neşeli tavırlarıyla herkesin takdirini kazanan bir sanatçıdır. Ümit ediyoruz ki, bu mücadelesinde de başarıya ulaşacak ve sağlığına kavuşacaktır.