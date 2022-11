Yeşil elma mı kırmızı elma mı: Hangi elma daha sağlıklı

Elma yıl boyunca bulunabilir. Eski bir atasözüne göre, bu sulu meyveyi her gün tüketmenin doktoru da uzak tuttuğu bilinmektedir. Lezzeti ve besleyiciliğiyle bilinen elmanın iki türü vardır: kırmızı ve yeşil. Her ikisini de yemeyi sevseniz de, hangisinin daha sağlıklı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar.. Yeşil elmanın tadı ekşidir ve daha gevrek olmasını sağlayan kalın bir kabuğu vardır. Kırmızı elmalar ise tatlı, sulu ve ince kabukludur. Tatlılıkları nedeniyle insanlar kırmızı elmayı yeşil olanlara tercih ediyor.İki elma türü arasında besin içeriği açısından küçük farklılıklar vardır. Yeşil elma, muadiline kıyasla daha iyi bir A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini kaynağıdır ve daha fazla demir, potasyum ve protein içerir. Bazı araştırmalara göre yeşil elmanın kilo vermeye çalışan insanlar için daha iyi olabileceğini belirtiliyor.Genel şeker alımınızı azaltmaya çalışıyorsanız, yeşil elmaya geçmeniz daha iyi olacaktır. Öte yandan kırmızı elma daha fazla antioksidan içerir ve daha lezzetlidir.