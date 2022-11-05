Yeşil Kart nedir, nasıl alınır? Yeşil Kart ile alınabilen yardımlar







YEŞİL KART YARDIMLARI NEDİR

YEŞİL KART NASIL ALINIR







YEŞİL KARTLILAR HANGİ YARDIMLARI ALIR

BELEDİYELER HANGİ YARDIMLARI YAPIYOR

KAYMAKAMLIK VE VALİLİK HANGİ YARDIMLARI YAPIYOR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ YARDIMLARI YAPIYOR

DERNEK VE VAKIFLAR HANGİ YARDIMLARI YAPAR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HANGİ YARDIMLARI YAPIYOR

İŞ ADAMLARI HANGİ YARDIMLARI YAPIYOR

YEŞİL KARTLILAR BAYRAM YARDIMI ALIYOR MU

YEŞİL KARTLILAR PARA YARDIMI NASIL ALIR

E-DEVLET YEŞİL KART BAŞVURUSU

YEŞİL KART BAŞVURUSUNDA HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Son dönemlerde yeşil kart ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. İnsanlar yeşil kartı nasıl alabileceklerini araştırırken aynı zamanda yardımları da araştırıyor. Peki yeşil kart yardımları nedir? Yeşil kart ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeşil kart sisteminin 2012 senesinde kaldırıldığı biliniyor. Eski zamanlarda yoksulluk sınırı altında olan vatandaşlar yeşil kart alabiliyordu ancak günümüzde bu G0 sistemine döndü. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinin atında kalan vatandaşlar belediye, vakıf, dernek ve yardım veren kuruluşlara başvuru yapabiliyor. Eskiden bu sistem yeşil kart ile yapılıyordu ancak artık yeşil kart sistemi yok.Yeşil kart 2012 senesinde kadar yoksulluk sınırı altında olan vatandaşların kullandığı bir sistemdi. Günümüzde G0 sisteminde olan vatandaşlar ve eski yeşil kartlılar hizmetlerden faydalanmaya devam etmektedir. G0 sınıfında olan vatandaşların sigorta primleri de devlet tarafından karşılandığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanma imkanı bulurlar. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin dışında sosyal yardımlara da başvuru yapılabilmektedir.Eski yeşil kartlılar günümüzdeki G0 sınıfına dahil olan vatandaşlar belediye, vakıf, dernek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen sosyal yardımlara başvuru yapabilmektedir.Belediyeler tarafından verilen yardımlara başvuru yapacak vatandaşlar ilk olarak başvuru formunu doldurur bunun için belediyeye şahsen gidilmesi gerekmektedir. Gelir tespiti yapıldıktan ve G0 sınıfına dahil olduğu anlaşıldıktan sonra kişiler birçok yardım için vakıflara başvuru yapabilir. Belediyeler gıda, giysi, eşya, eğitim, yakacak, kira, kırtasiye, sağlık, evde bakım, bebek paketi, sosyal destek, afetzede, asker yakınları ve para yardımları yapmaktadır. Kişiler sosyal destek kartına başvurarak belediyenin anlaşma yaptığı marketlerden alışveriş yapabilmektedir. Ebeveyn olan ve eğitim masrafları konusunda zorlanan vatandaşlar bunun için de belediyelere başvuru yapabilir.Kaymakamlık ve valilikler de belediyelerle doğru orantıda birçok yardım yaparak ihtiyacı olan vatandaşlara temel destek vermektedir. Kaymakamlık veya valilikten destek almak isteyen vatandaşlar şahsen giderek başvuru yapmalıdır. Kaymakamlığa ulaşamayan vatandaşlar adreslerine yakın olan vakıflara giderek başvuru yapabilir.Vakıflar Genel Müdürlüğü'de birçok sosyal yardımda bulunmaktadır. En büyük yardımları ihtiyacı olan vatandaşlara fakirlik maaşı verilmesi ve gıda yardımıdır. Aynı zamanda anne ve babasını kaybeden çocuklara da müdürlük tarafından maaş bağlanarak burs verilebilmektedir. Aynı zamanda yüzde 40 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara da maaş bağlanır. Genel olarak vakıf evi, eğitim ve burs, aşevi, kuru gıda gibi yardımlarda bulunur.Dernek ve vakıflar birçok yardımda bulunarak ihtiyaç sahibi olan insanlara destekte bulunmaktadır. Sosyal yardım yaptığı bilinen bazı dernek ve vakıflar şu şekildedir; Vuslat Derneği, Çare Derneği, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Beşir Derneği, Dost Eli Derneği, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Düşün Taşın Derneği, Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, Ayhan Şahenk Vakfı, Endes Engellilere Destek ve Yardım Derneği, Akkanat Eğitim ve Sanat Vakfı'dır.Bakanlık önceliğinde yardım yapılırken ilk önce çocuklar ve kadınlar gelir. Onun dışında yine ihtiyacı olan insanlara birçok konuda yardım yapılır. Vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları aracılığıyla başvuru yapabilir. Bakanlık gıda, yakacak, SED, giysi, kira, elektrik, engelli maaşı, şartlı eğitim, şartlı sağlık, yaşlılık, tüberküloz maaşı, muhtaç asker yakınlarına maaş, dul maaşı, silikozis ve SSPE maaşı, yetim maaşı gibi yardımlar verilmektedir.Birçok iş adamı eğitim ve maddi olarak vatandaşlara yardım da bulunabilmektedir. En çok yardım ettiği bilinen ünlü iş adamları şu şekildedir; Ali Ağaoğlu, Sinan Tara, Mustafa Koç, Ahmet Kocabıyık, Hacı Boydak, Murat Dedeman, Şevket Sabancı, Fikret Öztürk, Hüsnü M. Özyeğin, Tuncay Özilhan.Birçok ihtiyacı olan vatandaşa devlet tarafından bayramlarda yardım edilmektedir. Vakıflar tarafından gıda ve erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine iletilir ve aynı zamanda PTT hesaplarına da para yatırılmaktadır.Yeşil kartlı vatandaşlar belediye üzerinden para yardımına başvuracaksa e-Devlet sisteminden veya şahsen giderek başvuruda bulunabilir. Eğer dernek ve vakıf üzerinden başvuru yapılacaksa yine internet siteleri üzerinden veya bizzat giderek başvuru yapılmaktadır.Belediyelerden maddi olarak destek almak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adresi üzerinden başvuru yaparak formu doldurabilirler. Yeşil kart yardım başvurularının sonuçları ALO 153 aranarak ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenilebilmektedir.Yardım başvurusunda bulunacak vatandaşlardan kimlik kartı fotokopisi, adres bilgileri, engelli vatandaşlar için sağlık raporu, maaş bordrosu, mal beyanına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği, fakirlik belgesi, SGK gelir belgesi, SGK gelirsizlik belgesi, kronik hastalığı olan vatandaşlar için sağlık kurulu raporu.SGK güvencesi olmayan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımı yapmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde PTT üzerinden her ay aileye para yardımı yapılmaktadır. İlköğretim öğrencisi olan kız çocuğu için 50 TL, ilköğretime giden erkek çocuğu için 45 TL, ortaöğretime giden kız çocuğu için 75 TL, ortaöğretime giden erkek çocuğu için 55 TL nakit yardımı yapılır. Aynı zamanda ebeveynler sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumuna şahsen giderek başvuru yapabilir. Eğer çocuk bir ay içinde dört kereden fazla okula gitmemezlik yaparsa para yardımı kesilir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlık yardımı kapsamında 0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin hesaplarına PTT üzerinden 45 TL para yatırır. Eğer ailenin yoksulluk durumu düzelirse para yardımı kesilir. Sağlık yardımı halk arasında aşı parası olarak bilinir. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda çocukların sağlık kontrollerine götürülmesi şarttır.