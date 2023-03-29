Yeşil sahalarda oruç krizi! Stefan Kuntz'dan şok açıklama: Oruç tutan oyuncuları...







A MİLLİ TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ KUNTZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU







İLK 11 İLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ





STEFAN KUNTZ'DAN RAMAZAN AÇIKLAMASI

A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan'a karşı kazandığı maçın ardından ikinci maçına hazırlanıyor. Yarın Bursa'da gerçekleşecek maçta Hırvatistan'la karşılaşacak olan takımda teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Kuntz, takımın performansından memnun olduğunu ve Ermenistan maçının kazanılmasının önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, Hırvatistan'ın güçlü bir rakip olduğunu fakat takımın hazır olduğunu ve sahada en iyi performansı sergileyeceklerini ifade etti. Teknik direktör ayrıca, takımın savunma hattında bazı değişiklikler yapacağını söyledi ve oyuncuların tamamen motive olduğunu ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı. Taraftarlar da yarınki maç için heyecanlı ve desteklerini esirgemeyeceklerini gösteriyorlar. A Milli Takım, Hırvatistan maçında da galip gelerek, üst üste iki galibiyetle turnuvadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Bursa'da yapacakları Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımın hazır olduğunu ve en iyi 11'le sahaya çıkacaklarını belirten Kuntz, takımın Bursa'daki atmosferi oyunlarıyla yansıtacaklarına inandığını ifade etti.Kuntz, Ermenistan maçı hakkında da konuşarak, rakibin yeni teknik direktör ve oyuncularla oynadığını, bu nedenle maçın zor geçtiğini söyledi. Maç başladığında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirten teknik direktör, Hırvatistan maçına odaklandıklarını ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Öte yandan, takımın son maç sonrası rejenerasyon çalışmaları yaptığı ve tüm oyuncuların sakatlık olmaması durumunda yarınki maçta sahada olacağı bildirildi. Taraftarların da maça büyük bir ilgi gösterdiği ve takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldığı belirtildi.A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, bazı oyuncuların oruç tuttukları için kadroya alınmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve bu durumun dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Kuntz, oyuncuların performanslarına göre kararlar aldıklarını ve Ramazan ayına saygı duyduklarını belirtti. Teknik direktör, daha önce de aynı iddiaların kendisine sorulduğunu ve bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiği konusunda düşündüğünü ifade etti. Kuntz, takımın hedeflerine odaklanması gerektiğini ve oyuncuların dini inançlarının performanslarına etki etmediğini vurguladı.