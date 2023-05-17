SİYASET
17 Mayıs 2023 - 13:39

Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı: Desteğimiz devam edecek!

Yeşil Sol Partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için kararını belirledi. 1. turdaki duruşunu koruyacak olan YSP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

SİYASET
17 Mayıs 2023 - 13:39
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Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı: Desteğimiz devam edecek!


Yeşil Sol ve HDP, 14 Mayıs seçiminin hemen ardından bir MYK toplantısı yaptı. Seçim sonuçlarının geniş çapta ele alındığı toplantıda, Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na birinci tura ek olarak ikinci turda da destek verilemesi kararlaştırıldı.

Yeşil Sol Partisi ve HDP yönetiminin bugün yaptığı son açıklamada, kararın arkasındaki nedenleri tam olarak kabul etti ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde bu seçime öncelik verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

YEŞİL SOL PARTİ YENİDEN SAHADA OLACAK

Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı



Görüşmede tüm enerjinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamaya kaydırılması ve muhalefetin seçimi kazanması için çaba gösterilmesi gerektiği söylendi.

‘TAVIRMIZ İLK TURLA AYNI’

Yeşil Sol'un ikinci tura kadar olan süreçteki duruşunun ilk tura göre değişmediğine işaret edilirken, yoğun toplanmalar yerine sadece metodolojik farklılaşma ve hedefe yönelik toplantı ve mitingler olduğuna dikkat çekildi.

ÖNCELİK OLARAK 28 MAYIS

Devam eden seçim sonuçları, azalan parti oyları ve eleştirileri değerlendirmeye alınan HDP ve Yeşil Sol Parti'nin kadroları cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından konuyu daha derinlemesine tartışma kararı aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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