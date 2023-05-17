Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı: Desteğimiz devam edecek!

Yeşil Sol ve HDP, 14 Mayıs seçiminin hemen ardından bir MYK toplantısı yaptı. Seçim sonuçlarının geniş çapta ele alındığı toplantıda, Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na birinci tura ek olarak ikinci turda da destek verilemesi kararlaştırıldı. Yeşil Sol Partisi ve HDP yönetiminin bugün yaptığı son açıklamada, kararın arkasındaki nedenleri tam olarak kabul etti ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde bu seçime öncelik verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.
YEŞİL SOL PARTİ YENİDEN SAHADA OLACAK
Görüşmede tüm enerjinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamaya kaydırılması ve muhalefetin seçimi kazanması için çaba gösterilmesi gerektiği söylendi.