GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 18:45

Yeşil Sol Parti'nin itirazı sonuç verdi: Şanlıurfa'da bir vekil kazanıldı!

Şanlıurfa'da yapılan usulsüzlükler nedeniyle YSK seçimlerine başvuran Yeşil Sol Parti'si bir milletvekili kazandı.

GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 18:45
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Yeşil Sol Parti'nin itirazı sonuç verdi: Şanlıurfa’da bir vekil kazanıldı!


Yüksek Seçim Komisyonu'nun görevi kötüye kullanmasına yönelik protestolar her geçen gün daha da artıyor.

Birçok ilde Yeşil Sol oyların YSK sistemine girilirken MHP ve AKP'ye gittiği ortaya çıktı. Yeşil Sol, durumu YSK'ya taşıdı. Karşı çıkılan şehirlerden biri de Şanlıurfa oldu. Şehir genelinde, AKP'nin yüzde 43 aldığı ve 8 milletvekili çıkardığı Yeşil Sol Partisi'nin ise yüzde 24,85 oy aldığı ve 4 milletvekili aldığı açıklandı.

YEŞİL SOL PARTİSİ 1 TEMSİLCİ KAZANDI

Yeşil Sol Parti'nin itirazı sonuç verdi: Şanlıurfa’da bir vekil kazanıldı



YSK'ya yapılan itirazın hemen ardında düzeltme yapıldı ve Yeşil Sol parti Şanlırfa oylamasında bir temsilci daha kazandı.

Sonuç olarak, Yeşil Sol'un YSK listesine göre Urfa'nın beşinci milletvekili Aliye Kızıldamar oldu. Yeşil Sol'un bir milletvekili daha atamasının ardından AKP'liler de karara itiraz ettiler. Bu itirazın ardından ise sonuç beklendiği bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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