Yeşil Sol Parti'nin itirazı sonuç verdi: Şanlıurfa’da bir vekil kazanıldı!







YEŞİL SOL PARTİSİ 1 TEMSİLCİ KAZANDI











Yüksek Seçim Komisyonu'nun görevi kötüye kullanmasına yönelik protestolar her geçen gün daha da artıyor. Birçok ilde Yeşil Sol oyların YSK sistemine girilirken MHP ve AKP'ye gittiği ortaya çıktı. Yeşil Sol, durumu YSK'ya taşıdı. Karşı çıkılan şehirlerden biri de Şanlıurfa oldu. Şehir genelinde, AKP'nin yüzde 43 aldığı ve 8 milletvekili çıkardığı Yeşil Sol Partisi'nin ise yüzde 24,85 oy aldığı ve 4 milletvekili aldığı açıklandı.YSK'ya yapılan itirazın hemen ardında düzeltme yapıldı ve Yeşil Sol parti Şanlırfa oylamasında bir temsilci daha kazandı. Sonuç olarak, Yeşil Sol'un YSK listesine göre Urfa'nın beşinci milletvekili Aliye Kızıldamar oldu. Yeşil Sol'un bir milletvekili daha atamasının ardından AKP'liler de karara itiraz ettiler. Bu itirazın ardından ise sonuç beklendiği bildirildi.