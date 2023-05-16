Yeşil Sol Partisi'nden 'seçim hilesi' paylaşımı: Oylarımız başka partilere yazılmış!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekilliği seçimlerinin ilk turunun sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bu arada siyasi partiler seçim sonuçlarına itiraz etmeye devam ettiği bildirildi. . Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ıslak imza logları ile YSK'nın paylaştığı sonuçların arasında farklar olduğu iddia edildi.
Konuyla ilgili ilk açıklamalar Yeşil Sol'dan geldi. Yeşil Sol, oylarının YSK tarafından başka partilerin alanlarına yazıldığını öne sürerek, hileli olduğu tespit edilen sandıklara karşı çıkacaklarını açıkladı.