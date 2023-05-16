Yeşil Sol Partisi'nden 'seçim hilesi' paylaşımı: Oylarımız başka partilere yazılmış!













"OYLARIMIZ YSK TARAFINDAN DİĞER PARTİLERE YAZILDI"

Cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekilliği seçimlerinin ilk turunun sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bu arada siyasi partiler seçim sonuçlarına itiraz etmeye devam ettiği bildirildi. . Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ıslak imza logları ile YSK'nın paylaştığı sonuçların arasında farklar olduğu iddia edildi.Konuyla ilgili ilk açıklamalar Yeşil Sol'dan geldi. Yeşil Sol, oylarının YSK tarafından başka partilerin alanlarına yazıldığını öne sürerek, hileli olduğu tespit edilen sandıklara karşı çıkacaklarını açıkladı.İşte Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan o paylaşım: “Bizim oylarımız YSK tarafından yüzlerce sandıkta başka partilere yazıldı. Arkadaşlarımız usulsüzlük gördüğümüz her sandıkta itiraz ediyorlar. Seçimin güvenli geçmesinin gururunu yaşayan YSK, bu sahtekarlığı bir an önce düzeltmeli!"