Yeşil Sol ve HDP'den 28 Mayıs kararı: 'Tek adam rejimini değiştireceğiz'













"ERDOĞAN HİÇBİR ZAMAN BİZİM İÇİN SEÇENEK OLMAYACAK"

“KESİNLİKLE OY VERECEĞİZ VE BİR KİŞİYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

‘ÇAĞRIMIZ AÇIKTIR: HERKES SANDIĞA GİTSİN’

KARAR SÜRECİMİZ BELLİDİR, BU KARARI KENDİ KONSEYİMİZDE VERDİK

"Kürtler daha kararlı oy kullanacak"

HDP'nin eş genel başkanlık görevlerini üstlenen Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti ile birlikte yaptıkları istişarenin sonrasında parti sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ile İbrahim Akın'la birlikte ortak basın açıklaması yaptılar. HDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında ikinci tur seçimleri için alınan tutumlar açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk turda Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP ve Yeşil Sol, ikinci turda Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol ile ilgili durum değerlendirmesi yapmak için toplandı. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında ise her iki parti temsilcileri ortak basın toplantısı düzenledi ve yapılan istişarelere ilişkin bilgiler verdiler.Pervin Buldan yaptığı açıklamada, “28 Mayıs'ta önümüzdeki yılların sonucunu belirleyecek bir seçime giriyoruz. Son 21 yılda yavaş yavaş tek adam sistemini inşa eden totaliter ve otoriter anlayış ile ortaya konulan yapıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle 28 Mayıs seçimi, sistemde demokratik bir değişimi destekleyenler ile bu monizmi sürdürmek isteyenler arasında referandum olarak nitelendiriliyor." diye konuştuAçıklamada, değişime karşı direnci bozan, sömüren, azaltan veya engelleyen hiçbir siyasi anlayışın doğru olmadığı ve bu tarz yaklaşımlara karşı geleneksel olarak demokratik mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında konuşan Pervin Buldan, “Zafer Partisi ile CHP'nin imzaladığı protokolü bu kapsamda değerlendirdik, eleştirilerimizi kamuoyu ile paylaştık. Mücadelemizin ve üçüncü yol siyasetimizin birincil amacı, az sayıdaki rant peşinde koşanların devletin ve toplumun araçları önünde çökmesini önlemek ve sistemi vatandaşların hak ve özgürlüklerini önceleyen evrensel bir standart haline getirmektir. Bizi inatçı ve katı kılan tek şey bu ihtiyaç ve mazlumlarımızın ve mazlumlarımızın bu ihtiyacıdır. Vekalet yoluyla Kürtlerin siyasi iradesini teminat altına alanlar, aynı zamanda tüm Türk halklarının hak ve özgürlüklerini teminat altına alanlardır. Kürt sorununun iflas etmesi toplumun çıkarları için olamaz. Cumhuriyet bu umutsuz oyundan çıkmadan demokrasiyle bütünleşemeyecektir." ifadelerini kullandı.Pervin Buldan, Cumhur İttifakı’nın politikalarına ancak demokrasi, adalet ve aynı zamanda özgürlük ilkelerinin karşı çıkabileceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Erdoğan ve yandaşlarının yarattığı mevcut canavarca rejim, toplumun yaşadığı sorunların da köküdür. 28 Mayıs seçimleri için oylanacak olan bu canavarca rejimin sürüdürülüp sürdürülmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi ve refah değişimi ihtiyacı güçlü bir şekilde karşılandı ve bu ihtiyaç sandığa da yansıdı. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla mutluluk için mevcut sisteme karşı milyonlarca ses birleşti. Amaç: Herkesin hükümete katılabildiği, ayrım gözetmeyen, özgür, demokratik ve adil bir rejim inşa etmek. Erdoğan rejiminin bu beklenti ve talepleri karşılayamayacağının açık olduğunu bir kez daha ifade etmeliyiz. Gelecekte bu taleplerin gerçekleşmesinin önündeki engel yine Erdoğan'ın rejimi olacaktır. Bu nedenle Erdoğan hiçbir zaman bizim için bir seçenek olmadı. Tek seçenek onu ve aynı zamanda onun temsil ettiği hükümeti değiştirmektir."Umarız 28 Mayıs'a kadar milyonlarca insanla başarıya ulaşabiliriz ve tarihin akışını da demokratik değişim ile birlikte değiştirebiliriz. Sandıkları tamamen ve beraber tek adam modunu değiştireceğiz. Kendi gücümüz milyonları değiştirme azmimiz en büyük ilhamımızdır. Mücadelemize azim ve azimle devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Asla. Elbette ama kesinlikle kazanacağız”Açıklamanın ardından bir muhabirin sorusuna HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'a ikinci turda değişim beklentisi sorulduğunda, "İkinci turda değişim iradesinin ve iradesinin galip geleceğine inanıyoruz. İtirazımız nettir." : Herkes sandığa gidiyor. İnsanları oy kullanmaya teşvik etme işimizi yaptık. Şu anda binlerce arkadaşımız bu yönde çalışmalara başladı. Sandığa gidelim ve hep birlikte irademize sahip çıkalım." yanıtını verdi.CHP liderliği ile karar alma sürecinde yapılan bir görüşme olup olmadığı sorusuna yanıt veren Mithat Sancar, bu tarz bir görüşme olmadığını ve kendi meclislerinde yaptıkları görüşmelerden sonra karar aldıklarını söyledi.Kürt seçmenin siyasete hakim olan milliyetçi söylem nedeniyle sandık başında tepki gösterip göstermeyeceği sorusuna Sancar, Kürt tercihlerinin net olduğunu söyledi. Sancar, sözlerine şöyle devam etti: "Seçimin ikinci turu için aynı kararlılık ile aha yüksek katılım oranlarıyla bu iradesini ortaya koyacaktır. Kürtlerin daha yüksek bir farkla sandık başına gideceklerinden hiç şüphemiz yok."