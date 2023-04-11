YAŞAM
11 Nisan 2023 - 21:30

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncusuydu: Hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı filminin oyuncularından kötü haber geldi. Yeşilçam oyuncuları tek tek hayata gözlerini yumarken o isim yüreklere ateş düşürdü. Necati Demirel, kalp krizi sonucu vefat etti. Hababam Sınıfı Güdük Necmi aramızdan ayrıldı.

YAŞAM
11 Nisan 2023 - 21:30
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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncusuydu: Hayatını kaybetti
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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Hababam Sınıfı'nda rol alan başarılı oyuncu Necati Demirel'den kötü haber gelir acı paylaşım yakınları tarafından duyuruldu. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kayarken sevenleri ne zaman ve nereye defnedileceğini araştırmaya başladı.

hababam sınıfı güdük necmi



68 yaşındaki Necati Demirel, İzmir Seferihisar'da kalp krizi geçirerek sevenlerini üzdü. Başarılı oyuncu, Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Güdük Necmi ile çaldığı sahneleriyle beraber hafızalarda kaldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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