Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncusuydu: Hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Hababam Sınıfı'nda rol alan başarılı oyuncu Necati Demirel'den kötü haber gelir acı paylaşım yakınları tarafından duyuruldu. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kayarken sevenleri ne zaman ve nereye defnedileceğini araştırmaya başladı.
68 yaşındaki Necati Demirel, İzmir Seferihisar'da kalp krizi geçirerek sevenlerini üzdü. Başarılı oyuncu, Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Güdük Necmi ile çaldığı sahneleriyle beraber hafızalarda kaldı.