MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 13:36

Yeşilçam filmlerinin çilekeş kadını Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış! Duyunca çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın Usta ismi Aliye Rona 1996 yılında hayata gözlerini yumarken arkasında yetenekli bir isim bıraktı. Sinema sektöründe ünlü olan isimlerden birinin halası olan Aliye Rona birçok farklı roller de karşımıza çıktı. Aliye Rona’nın yeğeni merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Aliye Rona’nın yeğeni hakkında merak edilenler…

MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 13:36
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Yeşilçam filmlerinin çilekeş kadını Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış! Duyunca çok şaşıracaksınız


Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Aliye Rona, canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazındı. Dik başlı hakkını arayan kavgacı bir kadın rollerini canlandıran Aliye Rona’nın son isteği Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım rolünde oynamak oldu. Türk sinemasına birbirinden güzel eserler bırakan Aliye Rona 1996 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Sinema sektöründe yer alan ünlü oyunculardan birinin halası olan Aliye Rona sektöre veda ederken geride yetenekli bir isim bıraktı. İşte Aliye Rona’nın yeğeni hakkında merak edilenler…

Atatürk'ün annesini oynamak istedi

Aliye Rona hayatını kaybetmeden önce kaldığı huzurevinde verdiği bir röportajda Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım rolünde oynamak istediğini dile getirdi. 29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini kapatan usta isim Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



Aliye Rona Kimdir

Arkasında Çok yetenekli bir oyuncu bırakan Aliye Rona’nın yeğeni de şimdilerde birçok dizi ve filmde gördüğümüz bir isimdir. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar pek çok yapımda yer alan ve Aliye Rona’nın yeğeni olan o isim Çiçek Dilligil’dir.

Aliye Rona’nın yeğeni herkesi şaşırttı

1975 yılında ekranlara gelen minik cadı filmi ile hafızalara kazınan Çiçek Dilligil, sinema sektörünün usta isimleri arasında yer alıyor. Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Bülent Kayabaş ve Meral Zeren gibi efsane oyuncularla birlikte rol alma şansı yakalayan Çiçek Dilligil, 90'lı yıllarda ekranlara gelen Çılgın Bediş dizisinde Mükü karakteri ile hafızalara kazındı.

Çiçek Dilligil

Bir gençlik dizisi olarak ekranlara gelen Çılgın Bediş’te birbirinden yetenekli isim ile başrolü paylaştı. Mide küçültme ameliyatı sonrasında oldukça zayıflayan Çiçek Dilligil, giden kiloları ile birlikte güzelliğine de güzellik kattı.

Belkıs Dilligil Ve Avni Dilligil’in kızları olan Çiçek Dilligil sinema sektöründe boy göstermeye devam ediyor.

1995 tarihinde meydana gelen bir tıra trafik kazası geçiren Belkıs Dilligil ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan sanatçı 66 yaşında hayatını kaybetti.

1971 tarihinde İstanbul'da merdiven isimli bir oyunda rol alan Avni Dilligil, oyun sonrasında dinlenmek için gittiği oda da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayata veda etti. Ailecek ünlüler

Çiçek Dilligil Eşi

Ünlü bir aileden gelen Çiçek Dilligil’in erkek kardeşi de herkesin yakından tanıdığı bir oyuncudur. Çiçek Dilligil’in ağabeyi Rahmi Dilligil Devlet tiyatroları eski müdürüdür. En son Maria ile Mustafa'ya Haşmet karakteriyle adını duyuran Rahmi Dilligil Yeşilçam'ın Usta oyuncusu Aliye Rona’nın da yeğenidir.

Eşi de ünlü isimler arasında yer alıyor

53 yaşındaki Çiçek Dilligil’in hemen hemen bütün ailesi ünlü isimlerden oluşurken Çiçek Dilligil’in eşi de yakından tanınan isimler arasında yer alıyor. 90'lı yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Bora Öztoprak ile evli olan Çiçek Dilligil’in Ardahan adında bir oğlu bulunuyor. Sosyal medyada eğlenceli anılarını sık sık paylaşan Çiçek Dilligil’in oğlunun babasına benzerliği ise gözlerden kaçmadı.

Çiçek Dilligil kimdir?

Tam ismi Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan sta oyuncu 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Dilligil’in ağabeyi ise Devlet Tiyatroları eski genel müdürüdür. Avni Dilligil ve Belkıs Dilligil in kızı olan Çiçek Dilligil sahnelerde büyüyen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Profesyonel olarak Kent oyuncuları arasında yer alan Çiçek Dilligil, ATV ekranlarında yayınlanan Dinazorus adlı çocuk programı ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Çiçek Dilligil

Bora Öztoprak ile evlenen Dilligil tiyatrokare ekibinde yer alan isimlerden biridir. Tiyatrodan daha çok oynadığı dizi ve filmler ile tanınan Çiçek Dilligil Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitmeni ve bölüm başkanı olarak yer almaktadır. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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