GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 12:27
Güncelleme: 27 Ocak 2022 - 12:27

Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik'e son veda!

24 Ocak Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik için bir cenaze töreni düzenlendi. Salı günü yapılması planlanan fakat olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen törene çok sayıda ünlü isimde katıldı.

GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 12:27
Güncelleme: 27 Ocak 2022 - 12:27
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Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik'e son veda!
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören ve 24 Ocak Pazartesi günü Kovid-19’a bağlı viral enfeksiyon ile çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.








Salı günü düzenlenmesi planlanan cenaze töreninin olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmesi sonrası cenaze töreninin bugüne alınması kararlaştırılmıştı.



Türk sinema tarihinin Dört Yapraklı Yoncası'nın mavi gözlü sultanı olarak bilinen ünlü oyuncu fatma girik için bugün Şişli Belediyesi Başkanlık binasına getirildi.



Duayen sanatçı Girik için 1988-1993 arasında belediye başkanlık görevini yaptığı yerde düzenlenen törene Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ve manevi kızı Fatma Ahu Turanlı'nın yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'de katıldı.



Tüm belediye çalışanları ve sevenlerinin de hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan manevi kızı Ahu Turan, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırırken, 'Türkiye büyük bir değerini kaybetti' ifadelerini kullandı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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