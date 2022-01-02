Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!

Sosyal medya hesabı üzerinden Türk milletini aleni olarak aşağılamaya yönelik sözler söylediği ileri sürülerek hakkında ihbar yapılan Yeşilçam'ın duayen oyuncusu İlyas Salman, davalık olmuştu. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında davaya konu olacak iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021 tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan ve paylaşımında Türk milletini, Hükümeti, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı iler sürüldü.
İLYAS SALMAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ!
Hakkında açılan dava dosyasında şüpheli olarak yer alan İlyas Salman ise, verdiği ifadesinde videoda söylediği ifadelerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama gibi bir kastı olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında bir takım ifadeler kullandığını söyledi. Salman, verdiği ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve Türkiye'nin daha iyi bir geleceği için de eleştiri yapılması gerektiğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
İddianamenin değerlendirme kısmında ise yayınlanan video içeriğinde yer alan bütün söylemlerin Türk milletini aşağılama kastı ile söylendiği ve ifadelerin düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaati düşünüldüğü belirtilirken, iddianameye İlyas Salman'ın 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebi eklendi.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021 tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan ve paylaşımında Türk milletini, Hükümeti, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı iler sürüldü.
İLYAS SALMAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ!
Hakkında açılan dava dosyasında şüpheli olarak yer alan İlyas Salman ise, verdiği ifadesinde videoda söylediği ifadelerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama gibi bir kastı olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında bir takım ifadeler kullandığını söyledi. Salman, verdiği ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve Türkiye'nin daha iyi bir geleceği için de eleştiri yapılması gerektiğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
İddianamenin değerlendirme kısmında ise yayınlanan video içeriğinde yer alan bütün söylemlerin Türk milletini aşağılama kastı ile söylendiği ve ifadelerin düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaati düşünüldüğü belirtilirken, iddianameye İlyas Salman'ın 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebi eklendi.