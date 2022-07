Yeşilçam'ın Gülen Gözler filminde yer alan Kıvırcık Hasret'i görenler tanıyamadı!

Yeşilçam'ın ünlü isimleri son halleri







İnternet üzerinden en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarının şimdilerde ne yaptığı ve son halleri. Peki Gülen Gözler filminde oynayan Lale Ilgaz'ın son hali nasıl? Diğer Yeşilçam yıldızları şimdi ne yapıyor? Yeşilçam'ın ünlü isimleriyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeşilçam'ın en merak edilen isimlerinden biri de güzelliğiyle damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu. Özellikle Ah Nerede filminde canlandırdığı rol ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Bubikoğlu şu an 67 yaşında. Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve hayranlarıyla iletişim kuruyor. Gülşen Bubikoğlu geçen yıllara rağmen güzelliğiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Bubikoğlu'nun daha çok ailesine ve evinde hobilerine vakit ayırdığı da biliniyor. En çok ise torunu Ali Mavi ile vakit geçirmeyi seven Gülşen Bubikoğlu uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak. Gülşen Bubikoğlu ilk olarak Yaban filminde oynamıştı.1974 senesinde ise yapımcı Türker İnanoğlu ile hayatını birleştirmiş ve 1977 senesinde kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına aldı. Türker İnanoğlu'nun ilk eşi olduğu bilinen Filiz Akın ile ortak çocukları olan İlker İnanoğlu ile Zeynep İnanoğlu'da üvey kareş olarak biliniyor. Gülşen Bubikoğlu ise 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamlamış ve LCC kursuna devam etmiştir. 1973 senesinde ise Ses Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasına katılmış ve insanların o günden beri favorisi olmuştur. Yarışmadan itibaren birçok yapım şirketinin peşinden koştuğu Bubikoğllu Erler Film ile çalışmaya başladı ve duygusal, drama, güldürü gibi birçok filmde yer aldı. Aynı zamanda adını tüm dünyada duyuran Gülşen Bubikoğlu, Baş Belası, Mücevher Hırsızları ve Üçkağıtçılar filmlerinde İtalyanlar ile birlikte de çalışmıştır. Bubikoğlu, Cannes, Macaristan, Moskova, Kuveyt gibi dünyaca ünlü festivallerde ülkemizi de başarısıyla temsil etmiştir. Gülşen Bubikoğlu'na sorulan ekranlara dönmeyecek misin sorusuna ise kızı ve torunuyla vakit geçirmeyi tercih ettiğini, hala dizilerden teklif gelmeye devam ettiğini ancak o tempoyu bir daha kaldıramayacağını ve ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyledi.Yeşilçam'ın sevilen diğer kadın oyuncularından biri Davaro filmiyle ünlenen Pembe Mutlu da değişimiyle insanları şoka uğrattı. Davaro filminde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu bunun yanında Mavi Mavi ve Çiçek Abbas gibi Yeşilçam'ın iz bırakan filmlerinde de yer aldı. Şu an 66 yaşında olduğu bilinen Pembe Mutlu'yu son haliyle gören insanlar onu tanımakta güçlük çekiyor.Dönemin usta yönetmenleriyle çalışma şansı yakalayan Pembe Mutlu Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Şaşkın Ördek gibi filmlerde de yer aldı. Daha sonra ise sinemaya veda eden Pembe Mutlu'nun şu an ne yaptığı ise bilinmiyor. Pembe Mutlu 1955 senesinde Denizli'de dünyaya gelmiştir ve asıl ismi Pembe Gül olarak bilinmektedir. Kaynaklara göre ise aslen Giresunlu olduğu bilinir. 1981 ve 1983 seneleri arasında birçok sinema filminde yer almış ve 80'lere damgasını vuran isimlerden biri olmayı başarmıştır. Davaro filmiyle yıldızı parlayan usta oyuncuya sonradan birçok teklif gelmiştir. 12 senelik oyunculuk hayatından sonra oyunculuğu bırakmış ve ekranlardan uzak kalmayı tercih etmiştir. Pembe Mutlu'nun son hali ise gören herkesi şaşırtıyor.Yeşilçam'da sevilen ve son hali merak edilen isimlerden biri de Sevda Ferdağ oldu. Özellikle Kapıcılar Kralı filminde yıldızı parlayan ve asıl adı Lütfiye Dumrul olarak bilinen Sevda Ferdağ'ın son hali de insanları şaşırttı. Şu an 79 yaşında olan Sevda Ferdağ'ın son haline birçok yorum geldi. 1958 senesinde oyunculuğa ilk adımını atan Sevda Ferdağ'ın adı evli olan bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışmıştı ve annesi tarafından Almanya'ya gönderilmişti.Sevda Ferdağ ise oyunculuğa devam etmek için 1963 senesinde İstanbul'a geri döndü. 1963 senesinde ise Azrailin Habercisi filminde yer almış ve yıldızı iyice parlamıştır. 80'li senelerin sonunda ise moda sektörüne girmiştir ancak çok uzun sürmemiştir. 90'lı yıllarda Ağır Roman, Gizli Yüz; 2000'li yıllarda ise Berivan, Yaprak Dökümü ve Aşkın Dağlarda Gezer gibi dizilerde de yer almıştır.Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Gülen Gözler filmindeki Kıvırcık Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın da son hali merak ediliyor.Gülen Gözler filminden sonra bir daha görülmeyen Lale Ilgaz'ın ne yaptığı da merak edilen konular arasında.