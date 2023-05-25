Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu’nun kızı herkesin tanıdığı o isimle evliymiş! 12 yıllık evlilik sonunda bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle dillere destan Gülşen Bubikoğlu'nun ailesi de merakla araştırılıyor. Peki usta oyuncunun kızı kimle evli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN KIZIGüzelliğiyle dillere destan olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu son zamanlarda sosyal medyayı yakından takip ediyor. Bubikoğlu ve 1974 senesinde evlendiği Türker İnanoğlu'nun Zeynep isimli kızları var. Zeynep İnanoğlu meğer ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ile evliymiş. 2011 senesinde dünya evine giren Cüneyt Özdemir ve Zeynep İnanoğlu'nun Ali Mavi isimli bir de oğulları var.
Zeynep İnanoğlu 1995 senesinde Koç Lisesi'ni birincilik derecesiyle bitirdi. ABD Harvard üniversitesi Elektrik Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünü 1999 senesinde tamamlayan İnanoğlu MIT Media Lab, Speech & Mobility Group araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Washington'da Microstrategy Inc. isimli bir firmada 3 sene görev yaptı. İngiltere Cambridge Üniversitesi 2002-2003 senesinde yüksek lisans yapan İnanoğlu 2003-2004 senelerinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve 2004-2007 senesinde doktorasını tamamladı.