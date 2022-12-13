MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 20:31

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncularından Yaman Coşkun'u görenler tanıyamadı

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Yaman Coşkun Amerika’ya yerleştikten sonra değişimiyle çok konuşuldu…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 20:31
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Yeşilçam’ın yakışıklı oyuncularından Yaman Coşkun’u görenler tanıyamadı


Yeşilçam’ın önemli yapımlarından Neşeli Günler filminin Ahmet karakterinin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Yeşilçam’ın usta oyuncusu bir çok filmde rol aldı. Türkiye’de oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşerek kendi işini kuran Yaman Coşkun şimdilerde hala yurt dışında yaşıyor. Neşeli Günler filmiyle bilinirlik kazanan oyuncu zaman içerisinde ki değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Yaman Coşkun

Yeşilçam'ın usta isimleriyle filmleri vardı 

Şener Şen'den Münir Özkul'a, Adile Naşit'ten Oya Aydoğan'a bir çok usta isimle birlikte kamera karşısına geçmişti. Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Yaman Coşkun'un yıllar içerisinde ki değişimi görenlerin tanımasına engel oluyor.Yaman Coşkun



Yaman Coşkun

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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