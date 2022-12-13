Yeşilçam’ın önemli yapımlarından Neşeli Günler filminin Ahmet karakterinin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Yeşilçam’ın usta oyuncusu bir çok filmde rol aldı. Türkiye’de oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşerek kendi işini kuran Yaman Coşkun şimdilerde hala yurt dışında yaşıyor. Neşeli Günler filmiyle bilinirlik kazanan oyuncu zaman içerisinde ki değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratıyor.
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 20:31
Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncularından Yaman Coşkun'u görenler tanıyamadı
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Yaman Coşkun Amerika’ya yerleştikten sonra değişimiyle çok konuşuldu…
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 20:31
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