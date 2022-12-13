Yeşilçam’ın yakışıklı oyuncularından Yaman Coşkun’u görenler tanıyamadı







Yeşilçam'ın usta isimleriyle filmleri vardı







Yeşilçam’ın önemli yapımlarından Neşeli Günler filminin Ahmet karakterinin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Yeşilçam’ın usta oyuncusu bir çok filmde rol aldı. Türkiye’de oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşerek kendi işini kuran Yaman Coşkun şimdilerde hala yurt dışında yaşıyor. Neşeli Günler filmiyle bilinirlik kazanan oyuncu zaman içerisinde ki değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratıyor.Şener Şen'den Münir Özkul'a, Adile Naşit'ten Oya Aydoğan'a bir çok usta isimle birlikte kamera karşısına geçmişti. Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Yaman Coşkun'un yıllar içerisinde ki değişimi görenlerin tanımasına engel oluyor.