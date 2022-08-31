YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:36

Yeşilyurt'ta Geleneksel El Sanatları Yaşatılıyor - Malatya

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:36
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Yeşilyurt'ta Geleneksel El Sanatları Yaşatılıyor - Malatya


Anadolu medeniyetinde özel bir konumda bulunan geleneksel halı dokuma kültürünün korunması ve geleceğe taşınmasına büyük bir önem verdiği bildirilen Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde açılan Halı Dokuma Kursuna katılan girişimci kadınlar tarafından yapılan ‘el emeği göz nuru' halı dokumaları büyük rağbet görüyor.


Tarih, Kültür ve Gastronomi Kenti Yeşilyurt'un geçmişinden bugüne kadar uzanan geleneksel el sanatları ve halı dokuma kültürünü yaşatmak adına önemli projelerini ilçe sakinleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan Halı Dokuma Kursu büyük ilgi görüyor. Tekstil ve dokuma kenti hüviyetine sahip Kadim Çırmıhtı'nın dokumacılık alanındaki güçlü potansiyelini turizme kazandırmak adına hizmete sunulan Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde açılan Halı Dokuma Kursu, geleneksel halı dokumacılığının yaşatılması ve geleceğe taşınması noktasında önemli bir misyon üstleniyor. Alanında deneyimli usta öğreticilerin gözetiminde halı ve kilim dokuyan kursiyerler, birbirinden değerli sanatsal eserler üreterek bölge turizminin hareketlenmesine de katkı sunuyorlar. Yeşilyurt Belediyesinin sağladığı imkanlarla ele emeği göz nuru eserler dokuyan kadınlar, bir yandan geleneksel halı dokumacılığını yaşatırken diğer yandan meslek sahibi olup aile bütçesine katkı sunuyorlar. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması ve hak ettiği değer kavuşması açısından önemli çalışmaların hayata geçtiği Halı Dokuma Kursunda ki tezgahların başına geçen kadınlar, her biri ayrı bir değer ve kıymet taşıyan halılar üreterek, gelecek kuşaklara önemli miraslar bırakıyorlar. Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, doğal zenginlikleri ve tarımsal ürünlerinin resmedildiği ‘Yeşilyurt' halısı ise bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yeşilyurt'un tanıtımı için üretilen ve hünerli kadınların elinde hayat bulan ‘Yeşilyurt' halısının Coğrafi İşaret Tescil Süreciyle ilgili görüşmelerde devam etmektedir.




Halı Dokumayı çok sevdiğini söyleyen kursiyerlerden Emine Akgül, “ 8 yaşından beri halı dokuyorum, bu işi çok seviyorum. Yeşilyurt Belediyesi de kurs açınca buraya kayıt oldum, iki yıldır burada halı dokuyorum, çok iyi bir ortamımız var. Severek ve gönülden bu işi yapıyorum. Bize bu güzel imkânı oluşturduğu için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum, Allah ondan ve destek verenlerden razı olsun” diyerek konuşmasını belirtti.


Halı Dokuma Kursu aracılığıyla geleneksel halı dokumacılığının yaşatılmasının sağlandığını söyleyen Usta Öğretici Nuriye Yıldırmaz ise Yeşilyurt'u anlatan figürlerin yer aldığı ‘Yeşilyurt' halısının büyük ilgi gördüğünü vurguladı.


Kursta tarihi ve yöresel motiflerden oluşan çok güzel halıların dokunduğunu vurgusunu yapan Yıldırmaz, “ 20 yıldır halı dokuma öğretmenliği yapıyorum, iki yıldır Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde açılan Halı Dokuma Kursunda öğretmenlik yapıyorum. Belediyemizin sağladığı imkanlar neticesinde girişimci ve üretken kadınlarımızın büyük destekleriyle geleneksel kültürümüzde özel bir konumda olan halı dokuma kültürünü yaşatmaya ve gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Kursumuzda ayrıca Yeşilyurt'umuzun tüm zenginliklerinin resmedildiği, yer ve duvar halısı olarak kullanılabilecek Yeşilyurt halısı da dokuyoruz. Halımızın içerisinde Yeşilyurt'umuzun tabiat güzellikleri, kayısısı, kirazı, birlik ve beraberliği, Lezzet Caddemizin yer aldığı çok güzel figürler ve resimler yer


alıyor. Kadim Çırmıhtı'nın köklü ve ihtişamlı tarihini halılara dokuyarak, ilçemizin kültürel yönden tanıtımına katkı sunuyoruz. Burada bir zamanlar evlerin altında üretilen ehram diye bilinen geleneksel el dokumamızı da halılarımıza işleyerek bu alanda dikkat çekecek sanatsal eserler üretiyoruz. Güzel ve samimi bir ortamda sürmekte olan kursumuza katılan kadınlarımız bir yandan halı dokuma kültürünün yaşatılması noktasında yoğun bir çaba sarf ederken diğer yandan meslek sahibi olarak ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Kursiyerlerimiz halı dokumanın dışında minder ve yollukta yaparak, yeteneklerini farklı eserler yaparak geliştiriyorlar. Bizlere böylesine güzel imkânlar sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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