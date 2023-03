Yetişin, indirim bitti bitecek! O markette 2 litre ayçiçek yağı 32 TL'ye düştü! Litresi 16 liraya gelecek!

BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ BAŞLADI







Fahiş şekilde artış gösteren market fiyatları sebebiyle vatandaşlar marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki hangi markette indirim var? Hangi ürünler indirimli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Marketler müşterilerinin avantajlı şekilde alışveriş yapması için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Migros market tarafından verilen habere göre birçok farklı kategoride büyük indirimlere imza atıldı. Migros Yudum marka 2 litre ayçiçeği yağı 32 TL'ye düştü. Migros 2.5 kilogram Osmancık marka pirinç fiyatı 64.90 TL, 5 kilogram un fiyatı 47.90 TL oldu. Migros indirimli ürünler listesi şu şekilde;-L'Oreal Paris marka tekli göz farı 62.97 TL -L'Oreal Paris marka tekli göz farı 71.97 TL -L'Oreal Paris marka likit mat ruj 80.97 TL -L'Oreal Paris marka suya dayanıklı maskara 116.97 TL -L'Oreal Paris marka kalem mat ruj 68.97 TL -Mayısbelline New York marka jel göz kalemi 47.97 TL -Mayısbelline New York marka ruj 65.97 TL -L'Oreal Paris marka likit mat ruj 91.47 TL -Mayısbelline New York marka çift taraflı kaş kalemi 65.97 TL -L'Oreal Paris marka kalem mat ruj 68.97 TL -Mayısbelline New York marka krem göz farı 47.97 TL -L'Oreal Paris marka tekli göz farı 71.97 TL -L'Oreal Paris marka kalıcı şeffaf kaş maskarası 118.47 TL -Mayısbelline New York marka likit allık 59.67 TL -Mayısbelline New York marka fondöten 83.97 TL -Colgate marka diş macunu 29.90 TL -Nap marka erkek sweatshirt 199.96 TL -Nap marka erkek sweatshirt 179.96 TL -Nap marka kadın yarım fermuarlı sweatshirt 119.96 TL -Nap marka kadın dik yaka polar 139.96 TL -Nap marka kadın kapüşonlu sweatshirt 159.96 TL -Nap marka kadın 0 yaka sweatshirt 119.96 TL -L'Oreal Paris marka özel tasarım maskara 98.96 TL -Palmolive marka duş jeli 59.90 TL Neutrogena bakım kremi 49.90 TL -Parex marka 3'lü temizlik bezi 34.90 TL -Polonez marka hindi et salam 19.90 TL -Durex marka 10'lu prezervatif 74.21 TL -L'Oreal Paris marka özel tasarım maskara 98.96 TL