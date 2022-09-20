Yetiştirdiği cevizleri toplamak nasip olmadı..Çuval çuval çaldılar













Gürsu ilçesinin kırsal Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Bayram, tarlasında birden fazla ceviz ağacı yetiştirdi. Yıllar önce ağaçları ceviz vermeye başlayan çiftçiye ağaçlarından ceviz koparmak nasip olmadı. Ceviz bahçesine dadanan hırsızlar her sene sahibinden önce cevizleri silkeleyerek çalıyor. Her yıl cevizlerini toplama umuduyla tarlasına giden vatandaş gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor. Her yıl cevizleri çuval çuval çalınan vatandaş en sonu itibariyle hırsızlara "Biraz da bana bırakın" diye seslendi.Hırsızlardan bıktığını vurgusunu yapan Ali Bayram, "Yetiştirdiğim cevizler her sene çalınıyor. Hırsızlar benden önce davranıp cevizlerimi silkeleyip çuval çuval çalıyor. Ben bu hırsızlardan bıktım. Cevizlerimi çuval çuval çalıyorlar. Hepsini toplayıp gidiyorlar, bana da biraz bıraksınlar" dedi.