Yetiştirdiği hint kenevirini sularken yakalandı

Olay, Çine Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Arsa içerisinde bulunan hint kenevirlerini sulayan şahsa suçüstü yapıldı. Hint keneviri bitkilerini yetiştirdiği belirlenen M.K.'nın evinde de arama yapan ekipler 80 gram kenevir, kısa namlulu tüfek ve tüfeğe ait fişek elde edildi. Arsada yetiştirilen 4 kök Hint keneviri ile evde bulunan uyuşturucu madde ile tüfeğe el konulurken, M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.