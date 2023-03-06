Yevmiyeli işe başvuru yağdı: Saatlik ücreti duyan üniversite mezunları bile başvuru yapmaya gitti! Merak konusu olan o iş

İnternet üzerinden personel ihtiyaçları için iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi kurum saatlik ücretle işçi alımı yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAATLİK YÜKSEK ÜCRETLE PERSONEL ALIMIİSDEMİR tarafından yayımlanan haber sonrasında saatlik ücretle çalıştırılmak üzere personel istihdamı sağlanacak. Personel alımları için ilk gün 2 bin 805 kişi başvuru yaptı.
Başvuru için vatandaşlar ilk günün sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Kişilerin belge ve bilgileri kontrol edilerek değerlendirme aşamasına geçildi. Başvuruların iki hafta süreceği öğrenildi. İlk günden personel alımlarına 2 bin 805 kişi başvurdu.