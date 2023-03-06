YAŞAM
06 Mart 2023 - 17:23

Yevmiyeli işe başvuru yağdı: Saatlik ücreti duyan üniversite mezunları bile başvuru yapmaya gitti! Merak konusu olan o iş

Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için büyük müjde! Saatlik yüksek rakamlarla yevmiyeli işçi alınacak! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
06 Mart 2023 - 17:23
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Yevmiyeli işe başvuru yağdı: Saatlik ücreti duyan üniversite mezunları bile başvuru yapmaya gitti! Merak konusu olan o iş
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İnternet üzerinden personel ihtiyaçları için iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi kurum saatlik ücretle işçi alımı yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAATLİK YÜKSEK ÜCRETLE PERSONEL ALIMI

İSDEMİR tarafından yayımlanan haber sonrasında saatlik ücretle çalıştırılmak üzere personel istihdamı sağlanacak. Personel alımları için ilk gün 2 bin 805 kişi başvuru yaptı. 



Saatlik Yüksek Ücretle Personel Alımı

Başvuru için vatandaşlar ilk günün sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Kişilerin belge ve bilgileri kontrol edilerek değerlendirme aşamasına geçildi. Başvuruların iki hafta süreceği öğrenildi. İlk günden personel alımlarına 2 bin 805 kişi başvurdu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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