YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:07

Yıkım Emri Gelen Bina Torbacıların Meskeni Oldu

Başkentin Sincan ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi’nde bulunan ve yıkım emri verilen bina boşaltıldıktan sonra torbacıların meskeni oldu.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:07
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Yıkım Emri Gelen Bina Torbacıların Meskeni Oldu


Başkentin Sincan ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde bulunan ve yıkım emri verilen bina boşaltıldıktan sonra torbacıların meskeni oldu.


Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Selçuk Mahallesi sakinleri son zamanlarında yıkım kararı verilen ancak yıkılmayan metruk binayı mesken edinen torbacılardan şikayetçi. Mahallede oturan vatandaşların iddialarına göre kimliği belli olmayan kişiler akşam saatlerinde binayı uyuşturucu kullanmak ve alkol tüketmek için kullanıyor.




Daha önce binada oturan bir vatandaş binanın güvensiz hale geldiğini belirterek, “Şimdi siteyi tinerciler, sarhoşlar, içkiciler akşamları sürekli sürekli kavga dövüş var. Polisleri ben aradım birkaç kez. Biz bir şey yapamayız bina ya yıkılsın ya da tekrardan tamirini yaptırın diye açıklama yapıyorlar” şeklinde konuştu.


Binanın güvensiz durumundan rahatsız olan bir diğer vatandaş ise “Bina an itibariyle da metruk bir bina. Binanın içinde gece tinerciler yaşıyorlarmış. Karşı komşum bir kadına taciz etmişler. Bu bina yıkılacaksa bir anca önce yıkılmasını talep ediyorum yetkililerden. Yapılacaksa da yapılsın vatandaşlardan binada otursun. İçeride fuhuş yapıldığına dair duyumlarımız var” diyerek konuşmasını belirtti.

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