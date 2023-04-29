Yıl sonu altın beklentisi belli oldu! Duyan kuyumcuya koşacak: Ağızları açık bırakan rakam!







ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? SORUSUNA YANIT







ALTIN 1.800 TÜRK LİRASINDAN İŞLEM GÖREBİLİR





Son günlerde altın fiyatlarındaki değişkenlik ve hareketlilik konuşulmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Çakmakçı, altının vatandaşlar için her zaman güvenli bir liman olduğunu belirterek, iç piyasada seçim sonrası ve dış piyasada ise faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.Çakmakçı, altın piyasasının son dönemdeki gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ons altının yaklaşık 2 ay önce bin 800 dolar seviyelerinden 2 bin 70 dolar seviyelerine yükselerek tarihi zirveye ulaştığını belirten Çakmakçı, iç piyasada da doların yükselmesiyle birlikte altının değerinin arttığını ifade etti. Bunun yanı sıra, Ukrayna ve Rusya savaşı ile enerji fiyatlarındaki talebin karşılanamamasının emtia fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi. Çakmakçı, iç piyasada yaşanan seçimler ve Avrupa Birliği Amerika Merkez Bankalarının faiz kararlarının da piyasalarda etkili olacağına dikkat çekti. Ayrıca, Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararı sonrası da iç piyasada ki merkez bankalarının alacağı faiz fiyatlarının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Uzun vadede yatırım yapmanın önemine değinen Çakmakçı, yatırımcıların günübirlik ticaret yapmaktan kaçınmalarını ve altın gibi yatırım araçlarına uzun vadeli bakmalarını önerdi. Özellikle son yıllarda altının gram fiyatında ciddi bir artış yaşandığını hatırlatan Çakmakçı, vatandaşların altına yatırım yapmayı değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.Başkan Çakmakçı, son zamanlarda altının tarihi zirveye çıkmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, altının ons piyasasının yaklaşık 2 ay önce bin 800’lü seviyelerden 2 bin 70 seviyelerine yükselerek rekor kırdığını belirtti. Ayrıca iç piyasada da doların yükselmesiyle birlikte altının fiyatının bir buçuk ay önce bin 100 lira iken şimdi bin 370 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve enerji fiyatlarındaki artışın emtia fiyatlarını yukarı taşıdığını, bu durumun da altın gibi emtiaların üretiminde zorluk çıkardığını ve fiyatların kaçınılmaz bir şekilde arttığını sözlerine ekledi. Başkan Çakmakçı, iç piyasada yapılacak olan seçimlerin ve Avrupa Birliği ile Amerika Merkez Bankalarının faiz kararlarının piyasalarda etkili olacağını belirterek, önümüzdeki günlerde Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararı sonrasında merkez bankalarının alacağı faiz kararlarının da altın fiyatları üzerinde etkili olacağına dikkat çekti. Uzun vadede yatırım yapmanın önemini vurgulayan Başkan Çakmakçı, 2020’de altının gram fiyatının 250 lira iken şimdi bin 370 lira olduğunu hatırlattı ve yatırımcılara, altına yatırım yapma konusunda kendi kararlarını vermeleri gerektiğini söyledi. Başkan Çakmakçı ayrıca Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kurunu 24 lira olarak belirlediğini hatırlattı ve Avrupa ülkelerinden gelecek olan enflasyon ve faiz kararlarının da altın fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekti. Altın fiyatlarında düşüş beklemediklerini ve önümüzdeki dönemlerde altın fiyatlarının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatinde olduklarını ifade etti.