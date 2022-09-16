EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:01

Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi

Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde 19,51 TL oldu. Bir önceki anket döneminde 19,65 TL olmuştu.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:01
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Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bundan önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi daha önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,26 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 38,45 ihtimalle ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,86'sının beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,80 ihtimalle yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 23,70 ihtimalle ise yüzde 21,00 - 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 15,00-17,99 aralığında, yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 24,00-26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi daha önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bundan önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bundan önceki anket döneminde 19,65 TL iken, bu anket döneminde 19,51 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

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Haber Editörü
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