Yıl sonuna kadar 1 dolar bu miktar olacak! Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Doları olan sakin kalsın!













BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

EKONOMİSTLER DOLAR HAKKINDA NE DİYOR?

Merkez Bankası anketi, yılsonu dolar tahminini de ortaya koydu. Birçok yatırımcı, doların yıl sonunda 30 TL'yi geçmesini bekliyor. Bununla birlikte, merkez bankası anketinde dolar tahmini çok daha düşük kalmaya devam ediyor. Fed anketinde 2023 sonunda dolar ne kadar olacak? İşte detaylar…Yeni bir çalışmada 2023 yılı sonunda enflasyon ve kur beklentilerine ilişkin tüm araştırma sonuçları ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcılarının Ocak ayı anketi sonuçlarına göre yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi 32,46 oldu. Önümüzdeki 12 ay için TÜFE yüzde 30,44 olmalıdır. Ankette bir yılda dolar beklentisinin 23 lira 11 kuruş olduğu bildirildi. Önceki dönemde 12 ay sonundaki kur beklentisi 22,77 iken bu çalışmanın son döneminde 23 lira 43 kuruş oldu.Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı!Büyüme beklentileri değişmedi. Katılımcıların 2023 yılı GSYİH büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre %4,1 olarak gerçekleşti. Yıl sonu cari açık tahmini ise 30,7 milyar dolar oldu.Merkez Bankası anketi sonuçlarına göre yatırımcılar 2023'te özellikle 2023'te büyük bir patlama bekliyor ve 2022'de en çok kazandıran yatırım araçları arasında olan dolar ile ilgili Selçuk Geçer ve Mert Başaran gibi isimler için çok ciddi beklentiler var. Selçuk Geçer, doların 2023 sonunda 40 TL aralığını bulmasını beklediğini özellikle belirtti. Uzman, doların Şubat ayında ivme kazanacağına ve yatırımcısına gelir getireceğine inanıyor. Ancak Selçuk Geçer, doların en geç Şubat 2023'te TL 25 sınırını geçmesini ve yıl sonunda çok ciddi bir sıçrama yapmasını bekliyor. Bir diğer büyük isim Mert Başaran ise dolar konusunda oldukça iyimser ve yatırımcılarının 2023'te ciddi paralar kazanacağına inanıyor.