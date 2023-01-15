İş Bankası tarafından düzenlenen 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyasında müşterilere 24 aylık vade imkanı sunulurken, 50.000 TL ve altındaki kredilerde de 36 aylık vade sağlanıyor. Bankanın kredi kullanımında aradığı en genel şart ise gelir belgesi ve kredi notu oluyor.
Kredi
15 Ocak 2023 - 11:45
Yıla damga vuran kredi paketi! Nakit para arayışına 100.000 TL'lik dev kıyak: Kimlik kartıyla giden hemen alacak!
İş Bankası, 2023 yılının ilk büyük kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda banka acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'lik kredi verecek. İşte, İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları...
Kredi
15 Ocak 2023 - 11:45