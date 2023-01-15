Kredi
15 Ocak 2023 - 11:45

Yıla damga vuran kredi paketi! Nakit para arayışına 100.000 TL'lik dev kıyak: Kimlik kartıyla giden hemen alacak!

İş Bankası, 2023 yılının ilk büyük kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda banka acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'lik kredi verecek. İşte, İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları...

Kredi
15 Ocak 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yıla damga vuran kredi paketi! Nakit para arayışına 100.000 TL'lik dev kıyak: Kimlik kartıyla giden hemen alacak!
TAKİP ETTAKİP ET


İş Bankası tarafından düzenlenen 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyasında müşterilere 24 aylık vade imkanı sunulurken, 50.000 TL ve altındaki kredilerde de 36 aylık vade sağlanıyor. Bankanın kredi kullanımında aradığı en genel şart ise gelir belgesi ve kredi notu oluyor.

KEFİL ŞARTSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ!

İş Bankası tarafından verilen ihtiyaç kredisinden kefil göstermeden yararlanmanız mümkün. Böylelikle kısa sürede kredi başvurunuz değerlendirmeye alınıp sonuçlanacak ve kredinizi kullanabileceksiniz.



 iş bankası ihtiyaç kredisi

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına İşCep mobil uygulamasından başvurabilirsiniz. Ayrıca krediyle ilgili detayları öğrenmek ve yine başvurmak için en yakın banka şubesini de ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ