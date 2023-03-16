Yılda 4 kez ceplerdeki para dörde katlanacak! İhtiyaç sahiplerine özel duyuruldu: 2.603 TL yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak verilen yaşlı ve engelli aylıkları hakkında açıklama yaptı.













Devlet, ihtiyaç sahiplerine birçok hizmet sunar ve bunlar arasında 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelliler için verilen aylık ödemeleri de yer alır. Bu ödemeler, yılda dört kez yapılan ve her seferinde üç aylık dönemler halinde hesaplara yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarıdır.Mart ayı itibarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde yaşlı aylığı ödemesi ve yaklaşık 1,2 milyar lira değerinde engelli aylığı ödemesi yapılmıştır. Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayarak, yaşlı ve engelli aylıklarının hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmiştir.Yaşlılık aylığı için başvuru yapabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmamak, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödememek ve 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az gelir elde etmek gibi şartlar gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2023 yılında 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da değişiklik gösterecektir ve yeni 65 yaş aylığı miktarı 2604 lira olacaktır.