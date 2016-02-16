YAŞAM
16 Şubat 2016 - 10:58
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 10:58

Yılda en az bir ay susuz kalan Dünya'da 4 milyar kişi var

Dünya’da ki susuzluk üzerine yapılan bir araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre, dünyada dört milyar kişi yılda en az bir ay susuzluk çektiği belirlendi.

YAŞAM
16 Şubat 2016 - 10:58
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 10:58
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Yılda en az bir ay susuz kalan Dünya’da 4 milyar kişi var


Dünya’da ki susuzluk üzerine yapılan bir araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre, dünyada dört milyar kişi yılda en az bir ay susuzluk çektiği belirlendi. Science Advances dergisindeki bir araştırmaya göre, dünyada içme suyuyetersizliği, tahmin edilenden daha fazla kişiyi etkiliyor.Araştırmaya göre, yarısı Çin ve Hindistan’dan olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 4 milyar kişi, yılda en az bir ay içme suyu sıkıntısı yaşıyor.Bangladeş’te 130 milyon, Pakistan’da 120 milyon ve Nijerya’da 110 milyon kişi her yıl bir dönem içme suyu bulmakta zorlanırken, ABD’de de çoğunluğu California, Teksas ve Florida’da olmak üzere 130 milyon Amerikalı yılda en az bir ay susuz kalıyor.

Araştırmaya liderlik eden Hollanda’nın Twente Üniversitesi’nde su yönetimi alanında çalışan Prof. Dr. Arjen Hoekstra, araştırmada, içme suyu yetersizliğini değerlendirmek için tatlı su arzı ve tüketimine dayalı aylık verilerin kullanıldığını ifade etti.Dünyadaki tatlı su tüketiminin sürdürülebilirliği konusunda endişelerin arttığına işaret eden Hoekstra, “İçme suyu yetersizliği hepimizi etkileyen küresel bir sorun haline geldi” dedi.İçme suyu yetersizliğinin önümüzdeki yıllarda büyüyeceği uyarısı yapan araştırmacılar, bu durumun, dünyanın bazı bölgelerinde görülen şiddetli kuraklık ve su sıkıntısını artıracağı öngörüsünde bulundu.



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