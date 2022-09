Yıldırım'da Elif Buse Doğan'ın 'zafer' Konseri - Bursa

Yıldırım'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, sanatçı Elif Buse Doğan konseriyle taçlandı. Yıldırım Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı.Kutlamalar çerçevesinde Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda düzenlenen Elif Buse Doğan konserine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Cemal Çayırcı Konseri ve dj performansı ile başladı. Ardından sevilen şarkılarıyla sahne alan Elif Buse Doğan, birbirinden güzel türküleriyle 7'den 70'e tüm Yıldırımlılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı yaşattı. Konserde, binlerce kişi Elif Buse Doğan tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi."Gençlere inancımız tam"Tüm ilçe sakinlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yüce milletimizin tarihi büyük zaferlerle doludur. Ancak Ağustos ayı, zaferler ayı olarak tarihimizde ayrı bir yere sahiptir. 1071 Malazgirt, 1473 Otlukbeli, 1524 Çaldıran, 1516 Mercidabık, 1521 Belgrad, 1526 Mohaç, 1571 Kıbrıs, 1921 Sakarya, 1922 Dumlupınar ve daha nice zaferler hep Ağustos ayında kazanılmıştır. Her zaferin bir bedeli vardır. Geçmişte elde ettiğimiz zaferlerin bedelini ecdadımız canıyla ve kanıyla ödedi. Artık bilim çağındayız ve zafer yazma sırası gençlerimizde. Gençlerimiz; kütüphaneleri doldurarak, eğitim hayatlarında oldukça verimli geçiren olarak, üreterek, düşünerek, yaptıkları iş her her halükarda en iyisini yaparak milletimize yeni zaferler kazandıracaklar. Şunu unutmasınlar ki ecdadımızın kazandığı şanlı zaferlerin önemi, bizlere ilham olmaları ve göstermeleridir. Evlatlarımız kendilerini asla güçsüz ve yetersiz görmesinler. Bizim onlara olan güven ve inancımız tamdır. Tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun her neferini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.