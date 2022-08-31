Yıldırım'da Yerinde Yönetim - Bursa













Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi'ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini vurgusunu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşerilerimize daha verimli hizmet edebilmek amacıyla sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hizmet ve projelerimizi sahada, hemşerilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Bugün Zümrütevler Mahallesi'ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını belirtti.