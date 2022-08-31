YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:49

Yıldırım DÜşmesi Sonrası Çatısı Yıkılan Otobüs Terminali Havadan Görüntülendi - Bursa

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:49
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Yıldırım DÜşmesi Sonrası Çatısı Yıkılan Otobüs Terminali Havadan Görüntülendi - Bursa


Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 3 araç hasar gördü. Çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin son hali ise dron ile havadan görüntülendi.


AFAD, saat 15.00'te Bursa'daki GSM kullanıcılarına, "Çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" dedi.




Bu uyarının üzerinden yarım saat geçmeden sağanak yağış ve fırtına geldi. Özellikle İstanbul Yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir müddet iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 4-5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle göçtü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.


Çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali ise dron ile görüntülenirken facianın boyutu gözler önüne çıktı.

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Haber Editörü
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