YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:43

Yıldırım: "mtso Seçimleri Kent Adına Önemli"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO), kent adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, "MTSO meclisine seçilecek kişiler Mersin’in geleceğinde söz sahibi olacak kişilerdir.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:43
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Yıldırım:


Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), kent adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, "MTSO meclisine seçilecek kişiler Mersin'in geleceğinde söz sahibi olacak kişilerdir. Bundan dolayı da oluşacak meclis büyük önem taşımaktadır" dedi.


Yaklaşan MTSO seçimleri hakkında konuşan Yıldırım, "MTSO kentin dikkat çeken dinamiklerinden biridir. Bugüne kadar MTSO Başkanı, yönetim kurulu ve meclis üyesi olarak kente hizmet veren herkese sonsuz şükranlarımızı sunarken, önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde göreve gelecek olan meclisin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim" diyerek konuşmasını belirtti.




Yıldırım, "Seçilecek olan meclis ve meclisin içerisinden oluşturulacak yönetim kurulu bilgi, birikim ve tecrübeleri ile kentin geleceğini şekillendirebilecek isimlerden oluşmalı. Tüm sektörlerin temsilcilerinin yer alacağı MTSO meclisi sektörlerin sorunlarına çözüm üretebilecek kapasitede, sektörlerin içerisinde yoğrulmuş isimlerden oluşmalı. Böylece sorunlara daha süratli çözümler üretilecektir. Eminim ki aday olan isimler arasından yapılacak seçimlerde, üyeler kendi sorunlarına çözüm üretecek isimleri göreve getireceklerdir" ifadelerini kullandı.

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