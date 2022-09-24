Yangınla ilgili konuşan çevredeki bir vatandaş, “Evin önünde bekliyordum, bir anda ses geldi. Sonrasında zaten çatır çatır ortalık alev aldı. Ama neyse ki birinin canı yanmadı” dedi.Hüseyin Tayyar
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:02
Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay, Zafer Mahallesi Havuzlar-Türkgücü yolu yakınlarında oldu. Akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış öncesi ikamet yakınlarındaki ağaçlık alana yıldırım düştü. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat kadar süren müdahalesi sonrası söndürüldü.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:02
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