YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:53

Yıldırımın DÜştüğü Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu - Kocaeli

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:53
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Yıldırımın DÜştüğü Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu - Kocaeli


Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Çatı katının alevlere teslim olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.


Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan yağışla birlikte bir binanın çatı katına yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese birden fazla itfaiye, sağlık ve polis ekibi yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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Haber Editörü
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