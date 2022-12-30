Yıldız basketbolcu LeBron James 38 yaşına bastı













NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen deneyimli basketbolcu LeBron James, 38. doğum gününü kutluyor. Yıldız oyuncu, geride bıraktığı 38 yıllık yaşamında birçok üst düzey başarı elde etti. NBA tarihinin en büyük oyuncularından kabul edilir. LeBron Raymone James, 30 Aralık 1984 Akron, Ohio doğumlu profesyonel basketbolcudur. 2,06 metre boya ve 113 kilogram ağırlığa sahiptir. Kariyerinde ilk olarak büyüdüğü şehirdeki St. Vincent-St. Mary Lisesi'nde basketbol oynamaya başladı. Liseden mezun olunca 2003 NBA Seçmeleri'ne katıldı. Cleveland Cavaliers tarafından ilk sırada seçildi. NBA'e adım attığı ilk günden itibaren adından söz ettiren James, kısa sürede herkesin takdirini kazandı. 2010 yılına kadar Cavaliers forması giyen James, takımını 2007 NBA Finalleri'ne çıkarma başarısı gösterdi. 2010 yılında Cavaliers'tan ayrılıp Miami Heat ile sözleşme imzaladı. Bu hamlesi Cleveland halkının büyük tepkisini çekti. Heat formasıyla geçirdiği 4 senede de finallere yükselme başarısı gösterdi. 2011 ve 2014 yıllarındaki finallerden mağlup ayrılan James, 2012 ve 2013 yıllarındaki finallerden galip ayrıldı. 2014 yılında tekrar Cavaliers'a döndü. Burada geçirdiği 4 sezonda da finallere yükselse de bunların yalnızca bir tanesinden galip ayrıldı. 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'ı 4-3 mağlup eden Cavaliers, seride 3-1 geri düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüş gerçekleştirerek tarihe adını yazdırmıştır. 2018 yılında Los Angeles Lakers'la sözleşme imzalayan James, burada da 2020 yılında şampiyon olarak kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaşmıştır.Kariyeri boyunca 4 kez NBA şampiyonluğu, 4 kez NBA En Değerli Oyuncu Ödülü, 4 kez NBA Finalleri MVP Ödülü, 2 kez Olimpiyat altın madalyası, 1 kez NBA Sayı Kralı, 1 kez NBA Asist Kralı ve NBA Yılın Çaylağı Ödülü kazandı.