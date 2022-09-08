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08 Eylül 2022 - 00:14

Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray transfer de hız kesmiyor! Galatasaray Yusuf Demir, Mathias Ross'dan sonra Mauro Icardi'yide takımına aldı. Galatasaray büyük bir çoşku ile Atatürk havalimanında bekleyişi sürdürüyor.

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08 Eylül 2022 - 00:14
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Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı


Paris'ten uçağa binen Mauro Icardi eşi ve çocukları ile İstanbul için yola çıktı. Mauro Icardi kendisinden dünya yıldızı diye bahsettiriyor. Gol kralı olan Mauro Icardi artık Galatasaray'da!

İstanbul'a ayak basan yıldız futbolcunun alacağı ücret ise gündeme bomba gibi düştü. 3.2 milyon Euro alacağı söylenen Mauro Icardi'nin uçaktan indiği görüntüler Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitledi. Atatürk Havalimanı ise sarı kırmızıya boyandı. Galatasaraylı taraftarlar Icardi için Atatürk Havalimanında!
Mauro Icardi Galatasaray'da



Arjantinli futbolcu Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro alırken , PSG' den ise 8.2 Milyon kazandı. Galatasaray bı yıl transfer konusunda oldukça titiz davrandı. PSG ile anlaşma sağlayan Galatasaray kadrosuna Mauro Icardi'yi dahil etti.

KAP açıklaması geldi

Kamuoyu aydınlatma plartformu Galatasaray'a transfer olan Icardi ile ilgili açıklamada bulundu. “Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır” diye resmi bir açıklama yaptı.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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