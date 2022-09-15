Yıldız Holding sürdürülebilirlikte stratejik yol haritasını açıkladı

Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisini 3 odak alanında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın rehberliğinde yönetecek. Strateji çerçevesinde karbonsuzlaşma, döngüsel kaynak kullanımı, sorumlu değer zinciri, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir inovasyon yatırımları olmak suretiyle 5 asıl amaç belirlendi. Hedefler arasında 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır' hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021'e oranla iki katına çıkarmak da yer almakta.

Yıldız Holding, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında önde gelen etkinliklerinden Sustainable Brands Turkey çerçevesinde düzenlediği “Bu Dünya Bizim Yaklaşımıyla Sürdürülebilirlik Yolculuğu” panelinde yeni sürdürülebilirlik taahhüt ve hedeflerini açıkladı. Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Didem Eryar Ünlü'nün yaptığı panele Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar katıldı.

Değişen dünya ve iş koşulları çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejisi güncellendi

Küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm arayışı konusunda özel sektörün sorumluluk payının giderek arttığını vurgulayan Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Yıldız Holding olarak sürdürülebilirlik çerçevesi dahilinde amacımız, bugün ve gelecek için yönettiğimiz portföyün çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli risklerini bertaraf etmek ve bu çerçevede paydaş, hissedar ve yatırımcı perspektifinden değer oluşturabilmek. Bunun için dünyayı korumak, değer zinciri boyunca paydaşların refahına odaklanmak ve güçlendirmek, sorumlu ve sürdürülebilir ürünler ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilere alternatifler sunmak gibi üç ana odak noktamız var. ‘Bu Dünya Bizim' mottomuzla bu üç odak çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi yenilikçi bir bakış açısıyla, değişen dünya ve iş koşullarını gözeterek ve somut hedefler belirleyerek güncelledik” ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'in karbonsuzlaşma yolculuğu

Yıldız Holding, iklim kriziyle mücadele için şirketlerin operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkiyi en düşük seviyeye indirmeyi ve tüm değer zincirinde doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlamayı hedefliyor. 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır' hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak üzere somut adımlar atarken şirketlerinin tamamında enerji verimliliğini artıran uygulamalara, teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarına devam etmektedir. Yıldız Holding net sıfır yolculuğunda tüm grup şirketlerine rehberlik ederken, bu dönüşümü kolaylaştırmak için destek oluyor.

Paydaşların güçlenmesi amaçlanıyor

Şirketlerin değer zinciri boyunca paydaş refahına odaklı, kapsayıcı, gelecekle uyumlu, iyi ve sağlıklı yaşamı önceliklendiren bir iş modeline yatırım yapmaları için destekleyici, dönüştürücü ve güçlendirici bir katkı sağlanması da hedefleniyor. Yıldız Holding'in güncellediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında ayrıca stratejik tedarikçilerin tümünün ‘Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası'na uyumunu sağlamak, tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmaya odaklanmak, yönetimdeki kadın temsilini güçlendirmek, eşit işe eşit ücret prensibini benimsemek ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021 yılına oranla iki katına çıkarmak yer almakta.

Kadın çalışanlara rahat ve güvenli çalışma koşulları

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği temelli bir dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl ‘Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu platformla her şeyden önce kadın çalışanlarımıza yönelik rahat ve güvenli çalışma koşulları sağladığımız fırsat eşitliği temeline dayalı yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı ve bu yaklaşımı tüm şirketlerimizde belli bir program etrafında şekillendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

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