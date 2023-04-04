MEDYA
04 Nisan 2023 - 17:45

Yıldız kadro her şeye yetmedi! Adım Farah dizisinden kötü haber: Başroller neye uğradığını şaşırdı!

FOX TV ekranlarında en fazla seyredilen dizileri arasında yer alan "Adım Farah"ın final olacağı iddiaları gündemde yer aldı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in işsiz kaldığı yorumları yapıldı. Henüz 5 bölüm yayınlanan "Adım Farah" dizide final yayınlanınca herkes şaşırdı! Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

MEDYA
04 Nisan 2023 - 17:45
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Yıldız kadro her şeye yetmedi! Adım Farah dizisinden kötü haber: Başroller neye uğradığını şaşırdı!


Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Adım Farah dizinin her bölümünü büyük bir keyifle izleniyordu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi olan "Adim Farah"ın final yapacağı konusu herkesi şaşkınlığa uğrattı. Peki ne olacak?

adım farah



28 yaşındaki Farah, İran'dan kalkıp Fransa'ya gitmek istedi ama İstanbul'da bir şey onu durdurdu, o da Kerimşah'tı! Hamile olduğunu öğrenen Farah, çocuğu olduktan sonra 6 yıl İstanbul'da yaşadı. Kerimşah'ın bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için oğlunun sağlığı için gece gündüz çalıştı. Genellikle bir doktor olan Farah, oğlu için temizlik yaptı. Bir gün temizlik yaparken tanık olduğu bir cinayet, Farah'ı hiç bilmediği bir maceranın içine sürükler. Hikayesiyle gündem yaratan Adım Farah'ın ekranlardan çekilmesi yürekleri dağladı. İşte merak edilenler…

Sosyal ağlarda ses getirmeye başlayan iddiaya göre Adım Farah dizisinin 6., 7. ve 8. bölümlerinin reytinglerine bakılacak ve 10. bölümün final yapıp yapmayacağına karar verilecek. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah'ın 10. bölüm final kararı izleyicileri üzdü. "Adım Farah" dizisinin fazla maliyeti bu durumu tetikliyor.

Adım Farah'ın dizisiyle ilgili gündemi sarsan iddialara hâlâ bir yanıt yok. Demet Özdemir ve Engin Akyürek arasındaki ortaklığın zayıflaması seyirciler tarafından kabul görülmüyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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