Yıldız kadro her şeye yetmedi! Adım Farah dizisinden kötü haber: Başroller neye uğradığını şaşırdı!













Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Adım Farah dizinin her bölümünü büyük bir keyifle izleniyordu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi olan "Adim Farah"ın final yapacağı konusu herkesi şaşkınlığa uğrattı. Peki ne olacak?28 yaşındaki Farah, İran'dan kalkıp Fransa'ya gitmek istedi ama İstanbul'da bir şey onu durdurdu, o da Kerimşah'tı! Hamile olduğunu öğrenen Farah, çocuğu olduktan sonra 6 yıl İstanbul'da yaşadı. Kerimşah'ın bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için oğlunun sağlığı için gece gündüz çalıştı. Genellikle bir doktor olan Farah, oğlu için temizlik yaptı. Bir gün temizlik yaparken tanık olduğu bir cinayet, Farah'ı hiç bilmediği bir maceranın içine sürükler. Hikayesiyle gündem yaratan Adım Farah'ın ekranlardan çekilmesi yürekleri dağladı. İşte merak edilenler… Sosyal ağlarda ses getirmeye başlayan iddiaya göre Adım Farah dizisinin 6., 7. ve 8. bölümlerinin reytinglerine bakılacak ve 10. bölümün final yapıp yapmayacağına karar verilecek. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah'ın 10. bölüm final kararı izleyicileri üzdü. "Adım Farah" dizisinin fazla maliyeti bu durumu tetikliyor. Adım Farah'ın dizisiyle ilgili gündemi sarsan iddialara hâlâ bir yanıt yok. Demet Özdemir ve Engin Akyürek arasındaki ortaklığın zayıflaması seyirciler tarafından kabul görülmüyor.