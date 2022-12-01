Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Martin Zubimendi'ye somut bir ilgisi olduğu ve devre arasında Real Sociedad'lı orta saha oyuncusunu kadroya katacağı öğrenildi. Ronaldo'nun ayrılması, ligde planlandığı gibi gitmemesi gibi sebeplerle Ten Hag kadrosunu devre arasında daha da güçlendirmek için planlar hazırlıyor.
Ronaldo'nun ayrılması United'a önemli bir mali avantaj sağlamış oldu. Aylık ücreti 2 milyon sterline mal olan Ronaldo'nun ücretiyle ortalama 8-10 arasında oyuncunun maaşının karşılanması mümkün görünüyor.