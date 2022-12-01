SAĞLIK
01 Aralık 2022 - 09:43

Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Martin Zubimendi'ye somut bir ilgisi olduğu ve devre arasında Real Sociedad'lı orta saha oyuncusunu kadroya katacağı öğrenildi.

SAĞLIK
01 Aralık 2022 - 09:43
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Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir


Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Martin Zubimendi'ye somut bir ilgisi olduğu ve devre arasında Real Sociedad'lı orta saha oyuncusunu kadroya katacağı öğrenildi.

Ronaldo'nun ayrılması, ligde planlandığı gibi gitmemesi gibi sebeplerle Ten Hag kadrosunu devre arasında daha da güçlendirmek için planlar hazırlıyor. 



Ronaldo'nun ayrılması United'a önemli bir mali avantaj sağlamış oldu. Aylık ücreti 2 milyon sterline mal olan Ronaldo'nun ücretiyle ortalama 8-10 arasında oyuncunun maaşının karşılanması mümkün görünüyor.

ten hag

HEDEF ZUBIMENDI

Bu kapsamda pek çok bölgeye takviye yapmayı planlayan Kırmızı Şeytanların en önemli hedeflerinden birisi de  Real Sociedad'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Zubimendi.

Orta saha oyuncusunun anlaşmasında Ocak ayında 56 milyon Sterlin (65 milyon Avro) karşılığında ayrılmasına izin veren bir madde var. Bu United'ın ödemeyi umduğundan daha fazla olsa da, daha düşük bir anlaşma ihtimalleri düşük görünüyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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