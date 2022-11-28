MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 12:53

Yıldız Tilbe Aleyna Tilki ile yeniden doğdu! Sahnede ona el verdi..

Yıldız Tilbe, önceki gece Sarıyer'de bir mekanda sahne almıştı. Ünlü şarkılarını dillere destan olan Yıldız Tilbe'nin sahnesine Aleyna Tilki davet edildi. Yıldız Tilbe ile sahnede vakit geçiren Aleyna Tilki resmen Yıldız Tilbe'den el aldı.

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 12:53
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Yıldız Tilbe Aleyna Tilki ile yeniden doğdu! Sahnede ona el verdi..


Sosyal medyadan attığı tweetlerle gündem yaratan Yıldız Tilbe, dün akşam Sarıyer'de bir mekanda sahne alarak sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı makanı tıklım tıklım doldurdu ve sevenlerine eşsiz bir müzik ziyafeti verdi.

Yıldız Tilbe Aleyna Tilki



En ünlü şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, yeni sarı saçları ve 25 cm topuklu ayakkabılarıyla gündem yarattı. Tilbe, bir ara performansını dinlemeye gelen Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti.

Yıldız Tilbe Aleyna Tilki

"SENİNLE ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

İkili, konuklarla birlikte "Yalnız Çiçek", "Dipsiz Kuyu" ve "İsyan" şarkılarını seslendirdi. Yıldız Tilbe'ye büyük saygı duyduğunu söyleyen Tilki, "Seninle şarkı söylemek zor" diyerek hayranlığını da dile getirdi. Aleyna şarkı söylerken Yıldız Tilbe onu sesiyle destekledi.

Yıldız Tilbe Aleyna Tilki

Yıldız Tilbe, ayakta şarkı söyledikleri sırada Aleyna Tilki'nin saçlarını düzeltirken bu hareket 'Yıldız Tilbe Alyne Tilki'ye el verdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Aleyna Tilki'nin sahneden inerken Yıldız Tilbe'ye sarılmasıyla alkışlar yükseldi.

Yıldız Tilbe Aleyna Tilki

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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