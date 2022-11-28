Yıldız Tilbe Aleyna Tilki ile yeniden doğdu! Sahnede ona el verdi..













"SENİNLE ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Sosyal medyadan attığı tweetlerle gündem yaratan Yıldız Tilbe, dün akşam Sarıyer'de bir mekanda sahne alarak sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı makanı tıklım tıklım doldurdu ve sevenlerine eşsiz bir müzik ziyafeti verdi.En ünlü şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, yeni sarı saçları ve 25 cm topuklu ayakkabılarıyla gündem yarattı. Tilbe, bir ara performansını dinlemeye gelen Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti.İkili, konuklarla birlikte "Yalnız Çiçek", "Dipsiz Kuyu" ve "İsyan" şarkılarını seslendirdi. Yıldız Tilbe'ye büyük saygı duyduğunu söyleyen Tilki, "Seninle şarkı söylemek zor" diyerek hayranlığını da dile getirdi. Aleyna şarkı söylerken Yıldız Tilbe onu sesiyle destekledi.Yıldız Tilbe, ayakta şarkı söyledikleri sırada Aleyna Tilki'nin saçlarını düzeltirken bu hareket 'Yıldız Tilbe Alyne Tilki'ye el verdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Aleyna Tilki'nin sahneden inerken Yıldız Tilbe'ye sarılmasıyla alkışlar yükseldi.