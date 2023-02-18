Yıldız Tilbe'den cenaze çıkışı! O isimler gelirse taşlayın dedi: Tek tek açıkladı

Yıldız Tilbe sık sık gündeme gelirken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beraber olay yaratmaya devam ediyor. Tilbe, açıklamalarıyla olay olurken bu defa resmen vasiyetini açıkladı. Şarkıcı Tilbe cenazesinde bulunmasını istemediği kişileri açıkladı.

YILDIZ TİLBE VASİYETİNİ AÇIKLADI







