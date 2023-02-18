Yıldız Tilbe sık sık gündeme gelirken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beraber olay yaratmaya devam ediyor. Tilbe, açıklamalarıyla olay olurken bu defa resmen vasiyetini açıkladı. Şarkıcı Tilbe cenazesinde bulunmasını istemediği kişileri açıkladı.
MAGAZİN
18 Şubat 2023 - 15:16
Yıldız Tilbe'den cenaze çıkışı! O isimler gelirse taşlayın dedi: Tek tek açıkladı
Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşım ile resmen hedef gösterildi. Tilbe, cenazesi hakkında konuşurken o isimler gelirse taşlayın ifadeleri kullanıldı. Tilbe, cenazesinden politikacı ve siyasetçi istemiyor.
MAGAZİN
18 Şubat 2023 - 15:16