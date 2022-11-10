Yıldız Tilbe Twitter hesabını mı kapatıyor? Yıldız Tilbe'den şaşırtan karar!







YILDIZ TILBE TWITTER HESABINI KAPATTI MI?







Elon Musk, Twitter'ın sahibi olmasından sonra, "mavi tik" hesabı olanların ayda 8 dolar ödeyeceğini duyurdu. Ünlü isimler daha sonra Twitter hesaplarını kapattıklarını açıkladı. Yıldız Tilbe'nin Twitter hesabını kapatıp kapatmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar…Yıldız Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını belirtti. Tilbe, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: