Elon Musk, Twitter'ın sahibi olmasından sonra, "mavi tik" hesabı olanların ayda 8 dolar ödeyeceğini duyurdu. Ünlü isimler daha sonra Twitter hesaplarını kapattıklarını açıkladı. Yıldız Tilbe'nin Twitter hesabını kapatıp kapatmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar…
MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:48
Yıldız Tilbe Twitter hesabını mı kapatıyor? Yıldız Tilbe'den şaşırtan karar!
Elon Musk, Twitter'ın sahibi olmasından sonra yeni kurallar getireceğini duyurdu. Bu olay sonrasında ünlü isimler Twitter hesaplarını kapatacaklarını açıkladı. Yıldız Tilbe'nin Twitter hesabını kapatıp kapatmadığı merak konusu oldu. Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Bu sorunun cevabına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…
MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:48
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