









DİZİ PARTNERLERİ İTALYA'DA







Yılın aşk bombası! Melike İpek Yalova bakın kiminle İtalya'da yakalandı! Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikte yol açan Melike İpek Yalova ve Uğur Güneş İtalya'da birlikte görüntülendi. Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikhol gibi isimleri bir dizide buluşturan projede Melike İpek Yalova ve Uğur Güneş'de rol almışlardı. İşte ikilinin İtalya seyahatlerine ilişkin diğer ayrıntılar ve detaylar...Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları İtalya'da görüntülendi. Sosyal medyaya damga buran o görüntüler oldukça çok konuşuldu. Bir zamanlar ATV ekranlarından yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Yalova ve Şahin'in o anları haberimizin ayrıntılarında...Birlikte İtalya'ya giden çiftin bir proje için İtalya'ya gittikleri ortaya çıktı. Daha önce Can Yaman, Demet Özdemir gibi isimlerin de o programa katıldıkları bilinmektedir. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İtalya'nın en ünlü programlarından biri olan Verissimo'ya katılmışlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği oyuncular hayranları ile birlikte fotoğraf çekildiler. İtalya'da çok izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi nedeniyle böyle bir ilginin ortaya çıktığı görüldü. İşte o kareler...